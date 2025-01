30 proc. światowych złóż. Tylko na tej wyspie!

Grenlandzkie złoża są szansą dla UE na uniezależnienie się od Chin - ocenił PIE w Tygodniku Gospodarczym. Dodał, że na wyspie znajduje ok. 30 proc. światowych złóż pierwiastków ziem rzadkich, są one 2 tys. razy większe niż roczne zapotrzebowanie importowe UE.

Jak poinformowano na łamach Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na Grenlandii znajduje się 36,1 mln ton pierwiastków ziem rzadkich, co stanowi ok. 30 proc. światowych złóż tych surowców. Jednocześnie - jak wynika z danych Eurostatu - w 2023 r. sprowadzono do Unii Europejskiej 18 tys. 300 ton pierwiastków ziem rzadkich, a wartość importu tych pierwiastków do UE wyniosła 123,6 mln euro. 39 proc. unijnego importu pochodziło z Chin, 33 proc. z Malezji, a 22 proc. z Rosji.

PIE wyliczył, że złoża grenlandzkich pierwiastków ziem rzadkich są tym samym niemal 2 tys. razy większe niż obecne roczne potrzeby importowe UE. Zdaniem autorów Tygodnika, grenlandzkie złoża są tym samym szansą na uniezależnienie się UE od Chin.

Zasoby Grenlandii mogą odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji dostaw surowców krytycznych do Unii Europejskiej - zauważono.

Chiny wykorzystują eksport jako narzędzie ucisku

W raporcie zwrócono również uwagę, że Chiny odpowiadają za 60 proc. wydobycia metali ziem rzadkich, a ich udział w przetwórstwie sięga 90 proc. Zaznaczono jednak, że Chiny zaczęły wykorzystywać eksport wybranych surowców jako narzędzie nacisku, ogłaszając w 2023 r. restrykcje eksportowe na wywóz galu i germanu oraz grafitu.

Donald Trump uznał, że kluczem do zwiększania bezpieczeństwa surowcowego Stanów Zjednoczonych jest Grenlandia. Położona w Arktyce wyspa o powierzchni prawie połowy Unii Europejskiej jest w ponad 80 proc. pokryta lądolodem, a sam obszar wolny od lodu jest o 27 proc. większy niż terytorium Polski. W wolnej od lodu części Grenlandii znajdują się ogromne złoża pierwiastków ziem rzadkich, szacowane na miliony ton. Stanowią one około 30 proc. światowych zasobów i są porównywalne do wielkości złóż w Chinach - napisano na łamach Tygodnika Gospodarczego PIE.

Dodano, że na Grenlandii znajdują się też znaczne złoża innych surowców krytycznych, w tym 12,1 tys. ton tytanu, 11,5 tys. ton fosforu, a także „zauważalne ilości” niobu, tantalu, wanadu, grafitu oraz platynowców. Pierwiastki te znajdują się także na listach tzw. surowców krytycznych i strategicznych Unii Europejskiej i Polski - zaznaczono.

