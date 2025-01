NATO o groźbie wojny. „Niebezpieczeństwo” za 4-5 lat

Państwa NATO niewystarczająco pracują na to, aby poradzić sobie z niebezpieczeństwami, które czekają nas za 4-5 lat; aby ustrzec się przed wojną, musimy się na nią przygotować, czas przełączyć się na myślenie w kategoriach wojny – oświadczył w środę szef Sojuszu Mark Rutte.

Rutte bierze udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO, które odbywa się w siedzibie Sojuszu w Brukseli.

„Za pięć miesięcy odbędzie się szczyt NATO w Hadze. Nasz cel jest jasny: musimy nadal razem robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Stawką jest nasze bezpieczeństwo w przyszłości” – powiedział.

Dodał, że cały czas zwiększa się liczba agresywnych działań Rosji wobec państw NATO. „Cyberataki, próby zabójstw, akty sabotażu. Nazywamy je działaniami hybrydowymi, a ich celem jest destabilizacja” – podkreślił.

Rutte zauważył, że Rosja w ten sposób próbuje osłabić demokrację w państwach NATO i nie jest w tym osamotniona, bo podobne działania podejmują też współpracujące z Rosją Chiny, Korea Północna i Iran. „Sytuacja bezpieczeństwa nie wygląda więc dobrze” – powiedział.

Odpowiedzią na to, zdaniem Holendra, musi być zwiększenie wydatków na obronność, do czego - dodał - stosują się wszystkie państwa NATO.

„Częściej i na większą skalę prowadzimy ćwiczenia wojskowe. To konieczne, ale nie wystarczy, by poradzić sobie z niebezpieczeństwami, które czekają nas za 4-5 lat. Żeby ustrzec się przed wojną, musimy się na nią przygotować. Czas przełączyć się na myślenie w kategoriach wojny” - ostrzegał sojuszników.

Dodał, że to oznacza wydawanie jeszcze więcej na obronność, produkowanie więcej sprzętu wojskowego i tworzenie nowych zdolności obronnych.

„Moim priorytetem jest to, abyśmy zrobili wszystko, co potrzebne, tak szybko jak to możliwe, w kwestii obronności, Ukrainy i rozwijania partnerstw NATO” – podsumował.