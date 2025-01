Media: przepych w zarządzie PGE

„Samochód wart blisko 750 tys. zł dla prezesa oraz po 400 tys. zł dla członków zarządu. I to konkretne modele audi, bo bmw były zbyt awaryjne. Całość wbrew obowiązującej w spółce polityce, którą po fakcie zmieniono. Do tego milionowy remont gabinetów, bo było zbyt mało ekskluzywnie. A to wszystko w państwowej PGE” - to fragment tekstu Wirtualnej Polski o znamiennym tytule „Bizancjum w PGE. Drogie samochody, remont gabinetów i straszenie sądem” – cytuje portal wPolityce.pl.

„Wirtualna Polska przedstawia działania prezesa PGE Dariusza Marca, który sprawuje tę funkcję od 19 marca 2024 roku. Wedle artykułu jedną z pierwszych jego decyzji było… nakazanie remontu gabinetu prezesa oraz sąsiadującym z nim saloniku i łazienki. Miał on kosztować aż 550 tys. zł. Ostatecznie podjęto też decyzję o remoncie innych pomieszczeń na piętrze zarządu. Łącznie miało to kosztować 1,3 mln zł.” – pisze portal wPolityce.pl

Co więcej, postanowiono wymienił kilkuletnie auta marki bmw używane przez zarząd na samochody audi. Dlaczego? Podobno samochody bmw były bardzo zawodne i członkowie zarządu spóźniali się na spotkania. Według WP nakazano pracownikowi odpowiedzialnemu za obsługę floty samochodowej, aby przygotować dokument w sprawie wymiany aut tak, by uzasadnić, że prezesi mają otrzymać konkretnie samochody marki audi.

»» Więcej o bizancjum nowego zarządu PGE czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Luksusowe auta i drogi remont! Przepych w państwowej spółce PGE. Zakupiono audi, bo rzekomo bmw były zbyt awaryjne

