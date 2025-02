"Było 100 konkretów, teraz jest 0". Ostra krytyka Tuska

Było 100 konkretów na 100 dni i nic z tego nie wyszło, teraz mamy zero konkretów i też z tego nic nie wyjdzie - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji „Polska. Rok przełomu” zapowiedział, że w tym roku inwestycje w Polsce przekroczą 650 mld zł, a inwestycje w polską kolej do roku 2032 sięgną 180 mld zł. Co ciekawe zaproponował też, by założyciel i prezes firmy InPost Rafał Brzoska stworzył zespół, który przygotuje rekomendacje zmian deregulacyjnych.

Zapowiedzi pod lupą

Do tych zapowiedzi odniósł się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Kiedy popatrzymy bliżej na to wszystko, to okazuje się, że skoro było 100 konkretów na 100 dni, nic z tego nie wyszło, to wczoraj mieliśmy do czynienia z zerem konkretów i też z tego przecież nic nie wyjdzie - ocenił Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie.

Podejrzane deregulacje

Polityk PiS nawiązywał też do kwestii deregulacji. „Donald Tusk zapomniał, że w swoim rządzie ma pełnomocnika do spraw deregulacji. To jest tak liczny rząd, tylu jest ministrów, że Tusk zapomniał, że jest taki specjalnie powołany w tym celu (pełnomocnik). Można to potraktować jako kolejną sztuczkę PR-ową” - ocenił polityk PiS.

Janusz Palikot z Donaldem Tuskiem

Jak dodał, za pierwszych rządu Donalda Tuska „przedsiębiorca, polityk, jego zastępca (Janusz) Palikot zajmował się deregulacją. Co z tego wyszło, wszyscy wiemy”.

Ja Brzosce nie życzę tego, żeby skończył jak Palikot, ale musi się liczyć z tym, że współpraca z Donaldem Tuskiem niszczy- dodał.

Przełom bez przełomu, czyli puste słowa

Błaszczak odnosząc się do zapowiedzianych przez premiera inwestycji zwrócił uwagę, że zasadnicza sprawa polega na tym, jaki procent PKB jest przeznaczany na inwestycje.

W przypadku tego, co wczoraj usłyszeliśmy to będzie poziom 16 proc. PKB, a więc nic nowego. Nie ma żadnego przełomu, to co zostało wczoraj zaprezentowane to jest zebranie inwestycji również prywatnych i stworzenie takiej piguły PR-owej, która ma świadczyć o tym, że jest coś nowego - ocenił Błaszczak.

Pieniądze dla migrantów

Błaszczak w trakcie konferencji prasowej poruszył też kwestię migracji. Przypomniał, że PiS chce zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu ws. polityki migracyjnej i informacji premiera „na przyjęcie ilu migrantów się zgodził, ile będzie to Polskę kosztowało i gdzie zamierza rozlokować migrantów”.

Trzeba uroczyście unieważnić pakt migracyjny, tak jak mówi o tym obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki - stwierdził polityk PiS.

Błaszczak apelował też o składanie podpisów pod wnioskiem o referendum ws. unieważnienia paktu migracyjnego. Dodał, że PiS przygotowuje projekt uchwały w sprawie migracji.

Liczymy, że Sejm ponad podziałami politycznymi przyjmie taką uchwałę, która będzie zobowiązywać Donalda Tuska do tego, żeby nie przyjmował z Niemiec migrantów - powiedział.

