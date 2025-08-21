Rosyjskie władze nie przejmują się klimatem i stawiają na … zwiększenie emisji CO2. Tymczasem Komisja Europejska stara się narzucić krajom unijnym coraz to nowe restrykcyjne cele, by walczyć z globalnym ociepleniem, choć unia jest znacznie mniejszym emitentem - podaje portal wPolityce.pl

Po raz kolejny pojawia się pytanie o sens wydawania bilionów euro na zieloną rewolucję, skoro inni potentaci w emisji nic lub niewiele robią, by ją zmniejszyć.

Prezydent Rosji ostatnio zaakceptował limit emisji gazów cieplarnianych na kolejne lata, nie zważając na zachodnie trendy i apele ONZ, by ratować „płonącą planetę”. W okresie do 2035 roku emisje mogą wzrosnąć o 20 proc. czyli do 2 miliardów ton CO2 rocznie. (Jeszcze 4 lata temu było to 1,7 mld t.)

Rosja jest na czwartym miejscu na liście największych emitentów.

