Wzrost liczby leczonych przypadków niedożywienia
Aż 20-procentowy wzrost liczby leczonych przypadków niedożywienia na świecie odnotowała w ubiegłym roku organizacja Lekarze bez Granic (MSF). Poinformowała o tym w opublikowanym we wtorek raporcie.
Objęto opieką ponad 506 tys. dzieci w ramach leczenia ambulatoryjnego i 209 tys. z ostrym niedożywieniem w szpitalnych programach żywienia – podkreślono w raporcie.
Najtrudniejsza sytuacja w Afryce
Katastrofalny poziom niedożywienia dzieci zaobserwowano m.in. w niektórych częściach Darfuru w Sudanie, a także w stanie Zamfara w północno-zachodniej Nigerii. Kryzys ten jest pogłębiany przez globalny spadek finansowania działań związanych z niedożywieniem – zaznaczyła organizacja.
Coraz więcej działań w strefach konfliktów
MSF zaznaczyła też, że po raz kolejny wzrósł odsetek jej projektów realizowanych na terenach objętych konfliktami zbrojnymi: w 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 37,2 proc., czyli o prawie 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.
Skala pomocy medycznej
Zespoły organizacji wykonały w 2024 r. niemal 16,5 mln konsultacji medycznych, leczyły prawie 3,9 mln przypadków malarii oraz przyjęły 1,6 mln pacjentów na leczenie szpitalne. 58,5 proc. projektów realizowanych było w Afryce, a 15,4 proc. – na Bliskim Wschodzie.
pap, jb
