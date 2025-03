Umowa surowcowa z Ukrainą w próżni politycznej

Nie można mieć umowy gospodarczej bez umowy pokojowej; warunkiem koniecznym do zawarcia tej pierwszej jest to, by ukraińskie władze chciały tej drugiej - powiedział w niedzielę minister finansów USA Scott Bessent. Porozumienia gospodarczego obecnie „nie ma na stole” – dodał.

„Nie można mieć umowy gospodarczej bez porozumienia pokojowego. Warunkiem sine qua non do zawarcia umowy gospodarczej jest to, by władze Ukrainy chciały umowy pokojowej” - powiedział Bessent podczas wywiadu dla telewizji CBS. Jak dodał, swoim zachowaniem w piątek podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem prezydent Zełenski „zakłócił sekwencję” zdarzeń.

„Jaki jest sens zawierania umowy gospodarczej, która stanie się bezprzedmiotowa, jeśli on chce kontynuowania walk?” - pytał. Później oświadczył, że umowy tej „nie ma na stole, nie w tym momencie”.

Bessent odpowiedział w ten sposób na wpis Zełenskiego na platformie X, w którym wyraził gotowość do podpisania umowy, którą miał podpisać w piątek podczas spotkania z Trumpem w Białym Domu.

„Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że pomysłem prezydenta Trumpa na ten układ gospodarczy było dalsze złączenie narodu amerykańskiego z narodem ukraińskim i pokazanie jedności, pokazanie rosyjskim przywódcom, że nie ma między nami różnic” - powiedział Bessent.

Strategiczny błąd Zełenskiego

Pytany, czy Zełenski nie miał racji, naciskając na uzyskanie od USA gwarancji bezpieczeństwa, które zapewniłyby trwałość pokoju, Bessent stwierdził, że to Unia Europejska ma udzielić tych gwarancji, a nie NATO.

„_Tragedią (spotkania w) piątek - i nie wiem, co myślał prezydent Zełenski - było to, że mieliśmy (wizytę) prezydenta Francji Emmanuela Macrona w poniedziałek - (i było to) świetne spotkanie. Mieliśmy (wizytę) premiera (Wielkiej Brytanii) Keira Starmera w czwartek - fantastyczne spotkanie. Wszyscy zgodzili się co do ogólnego zarysu porozumienia pokojowego. Wszystko, co musiał zrobić prezydent Zełenski, to przyjść i podpisać to porozumienie gospodarcze i nie pokazać żadnych różnic, żadnego rozdźwięku między narodem ukraińskim a narodem amerykańskim” - powiedział Bessent.

„Postanowił jednak, że wysadzi to w powietrze” - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

