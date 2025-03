Czy kobiety powinny zajmować się kwestiami finansowymi?

Kobietom nie przystoi poruszać kwestii finansowych - uważa tak 17 proc. mężczyzn, a kolejne 26 proc. postrzega pieniądze, jako temat „typowo męski” - wynika z badania „Miłość i pieniądze”. Z tymi opiniami zgada się średnio 15 proc. kobiet.

Zgodnie z wynikami badania Goldman Sachs (GS) 20 proc. mężczyzn uważa, iż temat pieniędzy to tabu, a 17 proc., że kobietom nie przystoi poruszać kwestii finansowych. Ponad jedna czwarta (26 proc.) respondentów płci męskiej poostrzega pieniądze, jako temat „typowo męski”.

„Choć kobiety rzadziej podzielają takie poglądy, to jednak średnio 15 proc. z nich zgadza się z tymi opiniami” - wskazał Goldman Sachs.

Kto kompetentnie zarządza domowym budżetem?

Z badania wynika również, że 55 proc. kobiet uważa, że ma wysoką lub ekspercką wiedzę na temat codziennego zarządzania domowym budżetem, wśród mężczyzn odsetek ten jest mniejszy i wynosi 53 proc. Jednocześnie więcej mężczyzn (11 proc.) niż kobiet (8 proc.) deklaruje, że nie ma wiedzy w temacie zarządzania domowym budżetem lub jest ona podstawowa. Kobiety z kolei gorzej oceniają swoją wiedzę np. z zakresu produktów inwestycyjnych, gdyż co 9. respondentka wskazała, że jest ona wysoka lub ekspercka. Wśród mężczyzn było to 20 proc.

Czy inwestowanie to męska domena?

Autorzy badania zwrócili uwagę, że podobny odsetek kobiet (19 proc.) deklarował, że ich partner posiada bardzo dobrą orientację, jeśli chodzi o inwestowanie. Blisko połowa (49 proc.) respondentek twierdzi, że ich własna wiedza o inwestycjach jest na poziomie podstawowym - wśród mężczyzn było to 37 proc.

„Wyniki badania pokazały, że to mężczyźni częściej niż kobiety oceniają swoją wiedzę finansową z różnych obszarów jako wysoką czy ekspercką” - zauważył GS.

Kto myśli o finansowej przyszłości?

Wśród najchętniej wybieranych form zabezpieczania finansowej przyszłości respondenci wymieniali konta oszczędnościowe i lokaty, przy czym częściej wymieniały je kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 61 i 57 proc.). Podobnie produkty emerytalne takie jak PPK i PPE, które „cieszą się większym zaufaniem kobiet niż mężczyzn” (odpowiednio 44 i 36 proc.).

Z kolei mężczyźni częściej wskazywali na IKE oraz IKZE, a także inwestycji w akcje i obligacje. W przypadku kont emerytalnych jest to 29 proc. mężczyzn vs. 26 proc. kobiet, a pozostałych inwestycji 23 proc. i 18 proc. kobiet. Według autorów badania takie wyniki pokazują, że „panowie wydają się bardziej otwarci na ryzykowniejsze formy inwestowania, podczas gdy kobiety w większym stopniu preferują rozwiązania prostsze i bezpieczniejsze”.

Ponadto, 29 proc. gospodarstw domowych nie posiada żadnych oszczędności i inwestycji. Prawie połowa (47 proc.) deklaruje, że ma odłożone środki, ale nie traktuje ich jako inwestycji, a 21 proc. zarówno inwestuje jak i oszczędza. W 3 proc. gospodarstw wszystkie wolne środki przeznaczane są na inwestycje.

Kobiety częściej inicjują rozmowy o finansach?

Wyniki badania wykazały też, że w związkach to kobiety częściej inicjują rozmowy o finansach z partnerem, według autorów „może to być efektem ich większej świadomości dotyczącej domowego budżetu„. Większość, bo 80 proc. kobiet i 75 proc. mężczyzn uważa, że brak rozmów o pieniądzach w związku może prowadzić do poważnych kryzysów. Z kolei podobny odsetek (odpowiednio 85 i 79 proc.) deklaruje, że szczere rozmowy o domowych finansach są jednym z filarów zdrowego związku.

Pomimo, że kobiety częściej rozpoczynają takie rozmowy to ”mężczyźni wykazują jednak większą gotowość” do ich prowadzenia. Na przykład, gdy wystąpią chwilowe i drobne trudności finansowe 42 proc. mężczyzn twierdzi, że omawia je z partnerką, podczas gdy odsetek ten wśród kobiet to 31 proc. W przypadku poważniejszych, ale dalej krótkotrwałych problemów jest to odpowiednio 32 i 27 proc. Z kolei gotowość do rozmów w kwestii trudności ze spłatą zobowiązań deklaruje 28 proc. mężczyzn o 23 proc. kobiet.

„Wydaje się więc, że rozmowy o trudnych kwestiach związanych z domowymi finansami są wciąż raczej unikane przez większość polskich par” - dodał bank.

Badanie „Miłość i pieniądze” zostało przeprowadzone na zlecenie Goldman Sachs TFI w grudniu 2024 roku na próbie 1101 dorosłych Polek i Polaków pozostających w związkach partnerskich lub małżeństwach.

PAP, sek

