Kobiety częściej oszczędzają niż mężczyźni

Kobiety oszczędzają częściej niż mężczyźni; aktywne konta oszczędnościowe ma 38 proc. Polek i 32 proc. Polaków - wynika z analizy przygotowanej przez VeloBank. Panie rzadziej natomiast sięgają po kredyty gotówkowe.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego przekazali, że mediana miesięcznego wynagrodzenia kobiet na koniec 2024 roku wyniosła 6242 zł brutto miesięcznie, podczas gdy dla mężczyzn było to 6755 zł brutto - to o ponad 8 proc. więcej. Ze statystyk VeloBanku wynika, że panie otrzymują średnio nawet o 1000 zł niższe wynagrodzenia niż panowie.

„Polki dysponują mniejszymi kwotami, ale są bardzo świadome, jeżeli chodzi o budowanie własnej stabilności finansowej. Bardzo chętnie korzystają z kont oszczędnościowych – aktywne konta oszczędnościowe (z saldem powyżej 1000 zł) posiada 38 proc. kobiet w porównaniu do 32 proc. mężczyzn” - podkreślili autorzy raportu. Przekazali, że średnie oprocentowanie wszystkich aktywów w banku należących do kobiet wynosi 1,8 proc. w porównaniu do 1,7 proc. wśród mężczyzn.

Kobiety rzadziej sięgają po kredyty gotówkowe - posiada je 9 proc. z nich i 11 proc. mężczyzn.

Autorzy raportu zwrócili też uwagę na różnice w wydawaniu pieniędzy np. na urodę i zdrowie. Podczas gdy ok. 60 proc. kobiet wydaje na urodę, wśród mężczyzn jest to 40 proc. Panie na ten cel przeznaczają średnio ok. 50 zł miesięcznie, a panowie - 18 zł. „Podobnie w kategorii +zdrowie+ - na ten cel pieniądze wydaje 60 proc. kobiet i połowa mężczyzn. Panie wydają średnio 90 zł, a panowie 55 zł” - poinformowali.

Analiza metod płatniczych wykazała, że kobiety korzystają z Blika częściej niż mężczyźni - średnia liczba transakcji wynosi odpowiednio 4,9 miesięcznie i 4,6. Za to kobiety rzadziej korzystają z wypłat gotówki z bankomatów – 42 proc. wobec 46 proc. mężczyzn, wypłacają też niższe kwoty. Średnia wypłata z bankomatów realizowana przez panie to 242 zł, a panów - 335 zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PGE inwestuje w magazyn energii. Gigant na skalę europejską

Tania ropa, mocny złoty. Jaki rezultat na stacjach?

Opłaty w górę! Drogo, drożej… przejazd autostradą A2

»»Minister finansów Andrzej Domański milczy jak zaklęty. W jakiej sprawie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24