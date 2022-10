Czarna porzeczka – polski superfood

Czarna porzeczka towarzyszy nam i jest wykorzystywana już od wielu dziesięcioleci. Często uprawia się ją w przydomowych ogródkach oraz na działkach. Jest istną skarbnicą witamin i składników mineralnych. Ponadto uważana jest za jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Co zatem kryje w sobie ten mały, czarny owoc?

Małe, czarne kuleczki

Możemy być dumni, że nasz rodzimy owoc, jakim jest czarna porzeczka, zalicza się do grupy „superfood”. Na próżno szukać innych, bardziej egzotycznych zamienników, skoro mamy ją na wyciągnięcie ręki. Spośród wszystkich owoców zawiera najwięcej witaminy C (183mg/100g), co pokrywa dzienne zapotrzebowanie na tą witaminę w aż 260%! Ustępuje jej jedynie owoc dzikiej róży. W 100g zawiera jedynie 50 kcal. Jest także źródłem witaminy A i E oraz witamin z grupy B. Z mikroelementów znajdziemy tam magnez, potas, wapń, fosfor i żelazo. Ceniona jest nie tylko ze względu na dużą zawartość witaminy C, ale również na duże stężenie flawonoidów, czyli antyoksydantów walczących z wolnymi rodnikami, przedwczesnym starzeniem się oraz stanami zapalnymi. Ponadto czarna porzeczka będzie działać bakteriobójczo oraz zmniejszać i normalizować ciśnienie krwi, a także obniżać poziom cholesterolu LDL. Dzięki dużej zawartości błonnika poprawi pracę układu trawiennego oraz zapewni uczucie sytości.

Jak wykorzystuje się czarną porzeczkę?

Najpopularniejszym przetworem robionych z czarnych porzeczek jest sok. Działa on na szeroką skalę i z powodzeniem może być wykorzystywany na wiele sposobów. Znany jest przede wszystkim ze wzmacniania naszej odporności oraz zwalczania infekcji. Ma właściwości przeciwgorączkowe, napotnie, odżywcze, odtruwające oraz moczopędne. Wspomaga także proces rekonwalescencji po przebytej chorobie. Szczególnie polecany jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie. Sok to oczywiście nie jedyne wykorzystanie tego owocu. Jej liście są niezwykle cenione w przemyśle zielarskim, ponieważ zawierają olejki eteryczne, garbniki, fitoncydy, sole magnezowe oraz kwasy organiczne. Wyciągi z liści czarnej porzeczki mają podobne właściwości do soku, lecz dodatkowo działają też przeciwobrzękowo, przeciwreumatoidalnie oraz wspomagająco na trawienie. Takim wyciągiem powinny zainteresować się osoby, u których występują przewlekłe stany zapalne, mają problemy z zakażeniem układu moczowego oraz kamicę nerkową. Ma również korzystny wpływ na rozwój potrzebnych bakterii jelitowych. Z pestek czarnej porzeczki tworzy się olejek. Z powodzeniem może służyć jako środek nawilżający przy zapaleniach skóry. Nie ma on skutków ubocznych, w przeciwieństwie do innych produktów tego typu dostępnych na rynku. Podczas obróbki wytworzy się olej GLA (gamma-linolenowy) oraz stearynowy, który odpowiada za łagodzenie problemów skórnych. Można go także stosować przy łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry oraz trądziku.

Czarna porzeczka jest niesamowitym owocem. Jej właściwości wspomagające odporność oraz walkę z infekcją są bardzo ważne w okresach wzmożonej działalności bakterii i wirusów. Przetwory z jej wykorzystaniem będą równie wspaniałe, co sam owoc oraz znajdą zastosowanie przy wielu chorobach i schorzeniach.

Filip Siódmiak