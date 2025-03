Agencja Moody's dokonała przeglądu ratingu Polski

Agencja Moody’s dokonała w piątek okresowego przeglądu ratingu Polski, ale nie podjęła działań względem ratingu (rating action) - podała agencja w komunikacie. Oznacza to, że ocena kredytowa kraju pozostaje na poziomie „A2”, a jej perspektywa jest stabilna.

„Agencja ratingowa Moody’s Ratings zakończyła okresowy przegląd ratingów Polski i innych ratingów powiązanych z tym emitentem. Przegląd został przeprowadzony przez komitet ratingowy w dniu 18 marca 2025 r., podczas którego ponownie oceniliśmy adekwatność ratingów w kontekście odpowiedniej metodologii i ostatnich wydarzeń” - podał Moody’s.

Dodano, że ”niniejsza publikacja nie oznacza podjęcia działań względem ratingu i nie stanowi wskazania, czy podjęcie działań w zakresie oceny kredytowej jest prawdopodobne lub nie w najbliższej przyszłości„.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla ocenę agencji, że wysoka podatność na zagrożenia geopolityczne, w szczególności zagrożenia dla bezpieczeństwa, jest łagodzona przez członkostwo Polski w NATO i znacznie zwiększone zdolności do samoobrony.

„Jest to również wspierane przez poprawę stosunków z UE od czasu zmiany rządu w grudniu 2023 r., co uwolniło znaczące fundusze, które będą wspierać inwestycje w latach 2025-2028. Stabilna perspektywa odzwierciedla również nasz pogląd, że wpływ prognozowanego wzrostu obciążenia długiem publicznym i zmniejszenie zdolności do zaciągania długu (debt affordability) są równoważone przez solidne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski i silne zaangażowanie w redukcję deficytu fiskalnego do poziomu poniżej 3 proc. PKB w ciągu najbliższych pięciu lat, co ustabilizowałoby obciążenie długiem na poziomie około 60 proc. PKB do 2030 r.” - napisano.

Warunkiem wstępnym dla jakichkolwiek pozytywnych działań względem ratingu Polski byłaby - w ocenie Moody’s - znacząca poprawa sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie i istotnie niższe ryzyko geopolityczne.

„Wśród czynników fundamentalnych, pozytywny rozwój sytuacji kredytowej mógłby odzwierciedlać: szybkie przywrócenie pełnej niezależności sądownictwa i wdrożenie innych inicjatyw, które wspierają siłę gospodarczą i fiskalną; wszelkie oznaki, że oczekiwane pogorszenie wskaźników zadłużenia Polski okaże się mniej wyraźne, a silniejsze wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej doprowadzą do obniżenia poziomu zadłużenia znacznie poniżej 60 proc. PKB, ostatecznie odbudowując solidny bilans sektora publicznego sprzed pandemii; dalsze postępy w zwiększaniu zaawansowania i złożoności polskiej gospodarki” - dodano.

Warunki obniżenia stabilnej perspektywy ratingu

Presję na obniżenie stabilnej perspektywy ratingu Polski wywierałoby istotne pogorszenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie, w tym bardziej konkretne sygnały wycofania wsparcia USA.

Z kolei presja na obniżenie ratingu „A2” pojawiłaby się w scenariuszu istotnie szybszego wzrostu obciążenia rządu długiem i pogorszenia wskaźników zdolności do zaciągania długu, wykraczającego poza obecny scenariusz bazowy Moody’s.

Ponowne pogorszenie sytuacji w zakresie praworządności, które miałoby negatywny wpływ na lokalizację działalności gospodarczej w Polsce, również byłoby negatywne dla oceny kredytowej.

„Chociaż nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji militarnej między NATO a Rosją, każdy atak militarny na Polskę skutkowałby natychmiastową negatywną oceną ratingową. W takim scenariuszu, który postrzegamy jako szok obarczony bardzo niskim ryzykiem, ale o bardzo dużym wpływie, rating Polski znalazłby się pod znaczną dodatkową presją, co prawdopodobnie doprowadziłoby do obniżenia ratingu o kilka stopni” - dodano.

W ocenie Moody’s rating Polski jest wspierany przez dynamiczną gospodarkę, poprawę stosunków z Unią Europejską, która odblokowała znaczne fundusze na inwestycje dla Polski, oraz silne, choć pogarszające się saldo fiskalne.

„Pojawiły się sygnały o potencjalnym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy, ale wysokie wydatki na obronność Polski (4,1 proc. PKB w 2024 r.) oraz skuteczne zwiększenie i modernizacja polskich sił zbrojnych od 2014 r. stanowią ważny środek mitygujący w tym zakresie. Niekorzystne trendy demograficzne zaczną ciążyć na potencjalnym wzroście Polski pod koniec II dekady lat dwutysięcznych i zwiększą koszty fiskalne związane ze starzeniem się społeczeństwa” - podała agencja.

Moody’s prognozuje, że dynamika PKB Polski w 2025 r. wyniesie 4 proc., co będzie napędzane konsumpcją prywatną i inwestycjami.

Zdaniem agencji, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (gg) spadnie tylko nieznacznie do 5,8 proc. PKB w 2025 r. z szacowanych 6,1 proc. w 2024 r., biorąc pod uwagę dalszy wzrost wydatków na obronę do 4,7 proc. PKB.

„Spodziewamy się jedynie stopniowej konsolidacji fiskalnej począwszy od 2026 r., która ustabilizowałaby obciążenie długiem nieco powyżej 60 proc. PKB do 2030 r.” - dodano.

Ocena agencji Fitch

W połowie marca br. agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna. Według agencji potwierdzeniem obecnego ratingu Polski jest m.in. duża, zróżnicowana i odporna gospodarka, osiągnięcia w zakresie solidnej polityki makroekonomicznej opartej na członkostwie w Unii Europejskiej.

Rating to ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody’s i S&P. Obecny rating Polski wg S&P to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

