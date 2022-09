Salvini po wyborach: Przed Włochami pięć lat stabilności

Politycy centrolewicy i centroprawicy we Włoszech wyrazili w piątek zdumienie i oburzenie słowami przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która odnosząc się do niedzielnych wyborów parlamentarnych w ich kraju stwierdziła, że jeśli sprawy pójdą w "trudnym kierunku", to KE ma "narzędzia", takie jak w przypadku Polski i Węgier. Żądają przeprosin lub dymisji szefowej KE