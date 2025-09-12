Uparta von der Leyen: „przyszłość będzie elektryczna”

Ważą się losy zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych w 2035 roku. Dziś szefowa Komisji Europejskiej spotyka się w tej sprawie liderami firm motoryzacyjnych. Ale branża jest podzielona – część koncernów chce szybkiego przejścia na elektryki, ale potentaci są w tak trudnej sytuacji, że liczą na ulgi i nie wierzą w szybki sukces elektromobilności.

W ramach tzw. dialogu sektorowego Ursula von der Leyen i jej urzędnicy dyskutują dziś w Brukseli nie tylko o kondycji branży ale także o perspektywach przejścia na elektromobilność. Przewodnicząca KE zaledwie dwa dni temu w orędziu o stanie Unii Europejskiej w Europarlamencie przekonywała, że „Europa powinna mieć swój własny e-samochód”. Chodzi o to, by był „ekologiczny – czysty, energooszczędny i lekki”, ale też „ekonomiczny – przystępny cenowo dla ludzi”. A także by był „europejski – zbudowany tu, w Europie, z pomocą europejskich łańcuchów dostaw”.

„Nie możemy pozwolić Chinom i innym na zdominowanie tego rynku. Niezależnie od wszystkiego, przyszłość będzie elektryczna – przekonywała Ursula von der Leyen.

Lista zastrzeżeń branży moto

Jednak można przypuszczać, że na dzisiejszym spotkaniu same obietnice nie wystarczą do zapewnienia przyszłości firm branży motoryzacyjnej. Tym bardziej, że zmagają się one nie tylko z kosztownymi inwestycjami, które pozwolą realizować cele ekologiczne wyznaczone przez Brukselę w europejskiej motoryzacji, lecz także ze słabym stosunkowo popytem na elektryki. Tymczasem bez szybkiego zwiększenia sprzedaży trudno firmom będzie spełnić kolejne normy redukcji emisji z samochodów. Auta spalinowe wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, a gdy dopłaty do zakupu elektryków są wycofywane (jak to było w Niemczech) zainteresowanie nabywców spada. Natomiast w naszej części Europy ceny aut z wtyczką pozostają wysokie i to nawet z unijnym dofinansowaniem trudno je spopularyzować. Wiele do życzenia pozostawia również infrastruktura, czyli sieć ładowania, która nie rozwija się aż tak dynamicznie, jak prognozowała to Komisja Europejska, gdy forsowała wprowadzenie od 2035 roku zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

W tej sytuacji krytyczne opinie szefów takich koncernów jak Mercedes-Benz czy Stellantis i apele o złagodzenie zakazu nie są zaskoczeniem. Zaledwie kilka dni temu mówił o tym także kanclerz Niemiec Friedrich Merz i - według krajowych mediów – na Międzynarodowym Kongresie Przemysłu i Energii wskazywał, że zakaz „to niewłaściwe podejście” i apelował do władz UE „o większą elastyczność regulacyjną”. Niemiecki przemysł szczególnie boleśnie odczuwa skutki przepisów o ograniczeniu emisji w branży, a filar gospodarki czyli koncern Volkswagen musi zwolnić część załogi, by obniżyć koszty.

Twardogłowi zwolennicy elektromobilności

Jednocześnie jednak są w Europie firmy, które mocno wspierają zakaz i przejście na elektromobilność. Na tej samej konferencji, na której swoją opinie przedstawił kanclerz Merz, grupa 150 przedstawicieli firm związanych z produkcją elektryków podpisało się pod listem otwartym do Komisji Europejskiej, wzywając ją do „niezłomnego trwania” przy przepisach an 2035 rok. Jak informuje CNBC wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. szefowie Volvo i Polestar, a także producenci akumulatorów. To zachęta i wsparcie dla Ursuli von der Leyen, która – jako niezłomna zwolenniczka Zielonego Ładu - dotychczas niechętnie podchodziła do ulg czy opóźnień w realizacji celu ograniczenia emisji.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przełom dla kredytobiorców, wstrząs dla banków

NaszEauto to nie będzie „chińczyk”!

Brukselska hipokryzja i unijne absurdy

»» Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!