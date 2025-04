Już dziś – paliwo po 4,80zł/l. „Tusk może się wykazać”

Prezydent Trump zrobił dokładnie to, co zapowiadał. Rozpoczął twardą walkę o amerykański rynek, amerykańską gospodarkę i amerykańskie portfele. Europejscy urzędnicy są w szoku, bo nie mieści im się w głowie, że ktoś może spełniać obietnice wyborcze i zamiast traktować wyborców jak bezwolne narzędzie do zapewnienia sobie ciepłych posadek, amerykański prezydent traktuje ich poważnie i dotrzymuje słowa.

Działania Trumpa doprowadziły do najniższych cen ropy od dawna. Koszt baryłki na światowych giełdach spadł poniżej 60 dol., co nie tylko może zmusić Rosję do negocjacji pokoju na Ukrainie daleko skuteczniej niż dziurawe sankcje unijne, lecz także powinno mieć wpływ na cenę paliw na naszych stacjach. Tymczasem na stacjach ceny ani drgną, choć w okresie świątecznym ich obniżka mogłaby być sporą ulgą dla wielu Polaków, zwłaszcza przy szalejącej drożyźnie. Gdy Tusk butnie wygłaszał swoje tyrady, że benzyna powinna być po 5,19 zł, gdyby był premierem, baryłka kosztowała ok. 120 dol. przy kursie 4,40 zł za 1 dol. Prosta matematyka wskazuje, że przy baryłce o połowę tańszej popularna dziewięćdziesiątka piątka powinna teraz kosztować nawet poniżej legendarnego już 5,19. Powiem więcej: powinniśmy za nią płacić ok. 4,80 zł. Tusk jak zwykle kłamał i będzie kłamać dalej, podobnie jak Bążur Trzaskowski.

Zbliżają się jednak wybory i najwyższy czas to zmienić.

wpolityce, jb