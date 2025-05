Dlaczego Erste bierze Santander Bank Polska?

Erste Group wraz z przejęciem kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska zapewni sobie dostęp do jednego z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie z atrakcyjną długoterminową trajektorią wzrostu, ocenił prezes Erste Peter Bosek.

„Wraz z proponowanym nabyciem kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska realizujemy długoletni cel strategiczny: jako wiodący kredytodawca w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuujemy poszerzanie naszej obecności w regionie i ekspansję na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie” - powiedział Bosek, cytowany w komunikacie.

„Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska umożliwi nam generowanie rentownego i tworzącego wartość wzrostu. W ten sposób efektywnie wykorzystujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group” - dodał dyrektor finansowy Erste Group Stefan Dörfler.

Erste Group podało dziś, że przejmie 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. akcji Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od Banco Santander za łączną kwotę 7 mld euro.

Erste Group zamierza nabyć 49 proc. wyemitowanych akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za cenę 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym akcjonariuszem banku. Proponowane nabycie zapewni Erste Group faktyczną kontrolę nad bankiem jako jego największemu akcjonariuszowi z uprawnieniami do nominowania członków rady nadzorczej oraz - poprzez swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej - członków zarządu, podano także.

Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia Santander Group planuje nabyć 60 proc. akcji Santander Consumer Bank, których obecnie nie posiada, w celu uzyskania 100 proc. udziałów. Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał ponad 37 mld euro kredytów netto, ponad 50 mld euro depozytów klientów, ok. 67 mld euro aktywów i ok. 1,7 mld euro zysku netto (skorygowanego o rezerwy na kredyty hipoteczne w CHF) w ujęciu pro forma na grudzień 2024 roku.

Santander BP zapewni Erste Group „niezbędną masę krytyczną w Polsce natychmiast po wejściu na rynek, wzmacniając pozycję wiodącego kredytodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez zwiększenie portfela kredytowego w regionie z 94 mld euro do 131 mld euro (na podstawie danych z grudnia 2024 roku)„, podkreślono również.

„Dodając Santander Bank Polska do swojego zasięgu, Erste Group zwiększyłaby swoją całkowitą bazę klientów o ok. 36 proc., do ok. 23 mln klientów, a swoją bazę klientów w Europie Środkowo-Wschodniej o ok. 50 proc., co pozwoliłoby jej dotrzeć do ok. 18 mln klientów poza Austrią. Potencjalna populacja Erste Group w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosłaby o około 66 proc. do 78 mln” - czytamy dalej.