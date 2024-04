Ten polski bank chce, by klient był najważniejszy

Szymon Midera, wiceprezes PKO BP w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” mówi o tym, jakie udziały rynkowe powinien mieć bank, w jaki sposób istotnie może zwiększyć przychody i jaki ma pomysł na ekspansję zagraniczną.

„Puls Biznesu” publikuje w poniedziałek wywiad z Szymonem Miderą, wiceprezesem PKO Banku Polskiego, kierującym pracami zarządu.

Mój cel numer jeden to wzrost udziałów rynkowych. W perspektywie 2-3-letniej w kredytach i depozytach dla osób fizycznych powinniśmy przesunąć się wyżej. W teorii lider rynku powinien mieć przynajmniej 20-25 proc. udziałów. Nie możemy tracić udziałów w rynku, a w wielu segmentach niestety działo się to od lat. W niektórych obszarach konkurencja rośnie po prostu szybciej.

Co z klientami?

Zaznaczył też:

Wskaźnik pozyskiwania klientów pokazuje pewien nasz problem, jakim jest myślenie o kliencie. On musi być absolutnie na pierwszym miejscu. Brakuje myślenia i działania totalnie klientocentrycznego, co zdarza się rynkowym liderom. Od klienta wszystko się zaczyna i to nie jest slogan. W mojej opinii InPost czy Żabka odniosły sukces, bo ich klienci czują się z nimi dobrze, są w centrum uwagi. Te organizacje po prostu zaspokajają ich potrzeby.

Inna struktura?

Midera powiedział, że bank chce zmienić strukturę klientów. „Osiągamy bardzo dobre wyniki w grupie wiekowej do 24 lat, a odstajemy od rynku w segmencie 25-50 lat. Jesteśmy niedoważeni, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych wielkomiejskich klientów. Bardzo dużo do zrobienia jest w obszarze cyfryzacji. Na ogólnym poziomie wygląda to dobrze — nasi klienci korzystają z aplikacji częściej niż średnia rynkowa, ale dane o aktywności mobilnej, akwizycji i sprzedaży poprzez apkę odstają od rynku. Musimy agresywnie zastosować procesy cyfrowe w sprzedaży i akwizycji klientów” - stwierdził.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Naukowcy zbadali, jak samotność wpływa na mózg

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]