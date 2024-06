Projekt „Zwolnienia” PKP Cargo. Szykuje się strajk

Spółka nie jest zarządzana we właściwy sposób przez osoby oddelegowane do zarządu - powiedział we wtorek prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Zapowiedział też protesty kolejarzy w związku z trudną sytuacją w spółce PKP Cargo

Mniejsza załoga?

„Deklarujemy (…) merytoryczny udział w rozmowach na temat restrukturyzacji tej firmy (PKP Cargo). Robiliśmy to w przeszłości wiele razy” - powiedział Leszek Miętek.

Jego zdaniem w firmie trzeba dostosować strukturę zatrudnienia do obecnej sytuacji, a w razie konieczności możliwe będzie nawet zmniejszenie zatrudnienia.

„Jeżeli będzie potrzeba zmniejszenia ilości zatrudnienia, chcemy się włączyć w procesy rozmów, żeby one były najmniej dotkliwe. Mamy wielu pracowników, którzy mają uprawnienia emerytalne albo przedemerytalne. W przeszłości były programy dobrowolnych odejść” - stwierdził.

Nowy zarząd bardzo źle zarządza

Według Miętka obecnie spółka nie jest zarządzana we właściwy sposób przez osoby oddelegowane do zarządu.

„To co zrobił oddelegowany z rady nadzorczej obecny zarząd, to jedynie wypowiedzenie umów społecznych, zamiast naprawiać błędy w zarządzaniu, strukturach organizacyjnych” - stwierdził prezydent związku.

Zapowiedź protestów

Miętek zapowiedział też protesty kolejarzy w związku z trudną sytuacją w spółce PKP Cargo.

„Będą problemy komunikacyjne wynikające ze wspólnego protestu pracowników kolejowych w obronie pracowników największego przewoźnika kolejowego w Polsce, jakim jest PKP Cargo” - powiedział.

Projekt „zwolnienia”

Pod koniec maja tego roku zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy w związku z trudną sytuacją spółki. Zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak poinformował, że 10 proc. załogi PKP Cargo jest już na nieświadczeniu pracy i podkreślił, że koszty wynagrodzeń przewoźnika są dwa razy wyższe od przychodów.

PKP Cargo - największy kolejowy przewoźnik w Polsce

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która ma 33,01 proc. akcji.

W 2012 r. według masy przewiezionych ładunków udział Grupy PKP Cargo wynosił 50,4 proc., a według pracy przewozowej 60,2 proc., podczas gdy w 2023 r. udział ten spadł do 33,1 proc. według masy i 33,9 proc. według pracy przewozowej.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r.

Zamiast naprawy - projekt PR-owy

Podpisanie listu intencyjnego ws. zatrudnienia 300 osób z PKP Cargo, kierowanych na nieświadczenie pracy przez kolejowego przewoźnika pasażerskiego spółkę Polregio, to ruch „PR-owy” - ocenia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Polregio zatrudni do 300 pracowników PKP Cargo

