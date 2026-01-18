Prezydent Nawrocki jedzie na Forum w Davos

W szwajcarskim Davos rozpoczyna się w poniedziałek 56. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Prestiżowy szczyt gospodarczo-polityczny będzie się odbywał pod hasłem „Duch dialogu” i dochodzi do niego w czasie napięć geopolitycznych związanych m.in. z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacją w Iranie i Wenezueli oraz presją USA wobec Grenlandii.

„Dialog nie jest luksusem w czasach niepewności; jest pilną koniecznością” - powiedział szef WEF Borge Brende. W jego ocenie tegoroczne spotkanie będzie należało do jednych z najważniejszych w związku z „krytycznym momentem dla współpracy międzynarodowej”.

3000 liderów ze 130 krajów

Jak poinformowali organizatorzy na stronie internetowej, szczyt zgromadzi blisko 3 tys. liderów z różnych sfer i sektorów z ponad 130 krajów. W wydarzeniu ma wziąć udział rekordowa liczba przedstawicieli najwyższych władz, w tym 65 szefów państw i rządów na czele z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prawie 850 czołowych dyrektorów generalnych i prezesów z całego świata. Z Polski ma być prezydent Karol Nawrocki.

Wystąpienie przywódcy USA zaplanowano na środę na godz. 14.30. Rok temu Trump rozmawiał z uczestnikami WEF przez łącze wideo, gdyż początek szczytu przypadał na dzień jego zaprzysiężenia. Już przed ubiegłorocznym WEF media komentowały, że Trump i jego polityka zdominują obrady.

W Davos obowiązują surowe reguły bezpieczeństwa / autor: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Kontekst międzynarodowy szczytu w Davos

Podobne oceny pojawiają się przed tegorocznym szczytem, który ma miejsce w trakcie brutalnie tłumionych antyrządowych protestów w Iranie, już prawie czteroletniej wojny Rosji z Ukrainą i prób negocjacji w celu jej zakończenia, a także niedługo po ataku sił USA na Wenezuelę i pojmaniu autorytarnego prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro.

W ostatnim czasie doszło również do nowych napięć między USA a Europą w związku z amerykańską presją wobec Grenlandii. W sobotę Trump zagroził kilku europejskim państwom nowymi cłami w związku z wysłaniem przez nie niewielkiej liczby żołnierzy na Grenlandię, którą Waszyngton chce przejąć od Danii.

Według agencji Reutera, prezydentowi USA mają towarzyszyć w Szwajcarii minister skarbu (finansów) Scott Bessent, szef resortu handlu Howard Lutnick i minister energii Chris Wright, a także specjalny wysłannik m.in. na Bliski Wschód Steve Witkoff.

Długa lista gości

W Davos pojawią się również m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Mark Carney, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Hiszpanii Pedro Sanchez, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wicepremier Chin He Lifeng czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Międzynarodowe organizacje będą reprezentować m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa, dyrektor generalna Światowej Organizacji Handlu Ngozi Okonjo-Iweala i szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jak poinformował w sobotę Reuters, w Davos może dojść do spotkania Trumpa z Zełenskim oraz podpisania tzw. pakietu dobrobytu, który pozwoli odblokować około 800 mld dolarów inwestycji w odbudowę Ukrainy.

Ostatnie przygotowania do obrad plenarnych w Davos / autor: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Spotkania prezydenta Karola Nawrockiego

Od wtorku do czwartku w Davos będzie przebywał prezydent Nawrocki, który planuje spotkać się m.in. z premierem Holandii Dickiem Schoofem i prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem. Program wizyty obejmuje również sesję z prezydentem Trumpem, spotkanie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, a także wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza.

W Szwajcarii będą również obecni przedstawiciele polskiego rządu. W środę swój udział zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 1971 r. Ponad 200 sesji w ramach tegorocznego szczytu, który potrwa do piątku, będzie transmitowanych na profilach WEF na portalach społecznościowych.

