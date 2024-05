Rząd Tuska zabiera kolejny projekt PiS!

W środę do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada, że program zostanie wydłużony o sześć miesięcy - do 31 grudnia 2024 r., co ma zapewnić dalszą dostępność do porad żywieniowych oraz wdrażanie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Poprawa stanu zdrowia

„Zakłada się, że zmiany wpłyną na poprawę stanu zdrowia większej liczby świadczeniobiorców, w tym na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej, niższą skalę występowania powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji, a przy tym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo” - wyjaśniono.

Projekt zakłada również, że NFZ przekaże ministrowi zdrowia ocenę wyników programu pilotażowego do 30 września 2024 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pomysł PiS

Program, który ma przedłużyć rząd Tuska pierwotnie jednak był inicjatywą PiS!

W czasie kampanii wyborczej w 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecało realizację programu „Dobry posiłek” mający zrewolucjonizować szpitalne żywienie.

Jak argumentowano - żywienie ma pozytywny wpływ na proces zdrowienia, jednak dotychczas nie spełniało ono standardów. Program kosztować miał kilka miliardów złotych.

PAP/ as/