Ziemniaki przegrały z armią

Plantatorzy nie kryją wściekłości. Bezwzględnie żądają dopłat do ziemniaków lub interwencyjnego skupu. Są zdesperowani, ponieważ punkty skupu oferują im zaledwie pięć groszy za kilogram kartofli. Cena nawet nie żałosna, ale bezwstydna, zważywszy na to, że sklepy wielkopowierzchniowe sprzedają ziemniaki przeciętnie po dwa złote.

Szef resortu rolnictwa, Stefan Krajewski, przyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna, ale obecnie nie ma środków na wsparcie, ponieważ priorytetem budżetu jest bezpieczeństwo państwa i finansowanie armii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca plantatorów do korzystania z tanich kredytów obrotowych i sprzedaży bezpośredniej.Krajewski tłumaczy, że blokada importu ziemniaków z Niemiec nie jest możliwa w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. Apeluje też do konsumentów o wybieranie artykułów oznaczonych jako „Produkt Polski”. Eksperci wskazują, że problem pogłębia brak przechowalni i duża podaż ziemniaków bezpośrednio po zbiorach, co dodatkowo obniża ceny.

Źródło: Wiadomości Agro (TV wPolsce24)

Oprac. GS