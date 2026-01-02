Ważne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców już obowiązują

1 stycznia wszedł w życie nowy limit zwolnienia z VAT – wynosi 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Wzrośnie także limit przychodów dla przedsiębiorców chcących skorzystać z kasowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 1 stycznia obowiązuje nowy limit zwolnienia z VAT. Przedsiębiorcy, których roczny przychód wynosi 240 tys. zł (dotychczas było to 200 tys. zł), nie muszą być podatnikami VAT. Zwolnienie to dotyczy także przedsiębiorców, którzy w 2025 r. przekroczyli limit zwolnienia – jeśli ich przychody w 2025 r. były wyższe niż 200 tys., ale nie przekroczyły 240 tys. zł, mogą wrócić do zwolnienia. Przekroczenie limitu 240 tys. zł w przyszłym roku będzie oznaczać dla przedsiębiorcy obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT i rozliczania tego podatku.

Od 1 stycznia podwyższony zostanie także limit uprawniający do korzystania z kasowego PIT, czyli metody, w ramach której przychód podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty, a nie w chwili wystawienia faktury. Nowy limit wynosi 2 mln zł, podczas gdy do końca roku 2025 z tego rozwiązania mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy o przychodach nieprzekraczających 1 mln zł.

Zmiana zasad rozliczenia aut osobowych w kosztach podatkowych

Z początkiem roku zmieniają się także zasady rozliczania samochodów osobowych w kosztach podatkowych przedsiębiorców. Do końca 2025 r. były dwa limity – 225 tys. zł dla aut elektrycznych oraz 150 tys. dla innych samochodów. Oznaczało to, że wydatki na zakup samochodu (zarówno w formie odpisów amortyzacyjnych, najmu, dzierżawy, jak i kosztów leasingu operacyjnego) można było zaliczyć do kosztów do wysokości tego limitu. Od 1 stycznia nie zmieni się limit dla samochodów zeroemisyjnych (nadal będzie to 225 tys. zł), ale poza tym pojawią się dwa inne – limit 150 tys. zł będzie obejmować samochody emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr, zaś pozostałe auta będzie obejmować limit 100 tys. zł.

PAP, sek

