Państwo sięgnęło nam teraz głębiej do kieszeni!

1 stycznia w górę poszły akcyza na wyroby alkoholowe, papierosy i wyroby tytoniowe oraz na e-papierosy. Jest to efekt ustaw uchwalonych m.in. w 2025 r.

Od czwartku, 1 stycznia, obowiązuje wyższa akcyza na alkohol. Zgodnie z tzw. mapą drogową zawartą w ustawie o podatku akcyzowym podwyżka w tym roku wyniesie 5 proc.

Sejm w 2025 r. uchwalił nowelizację tej ustawy, której celem było zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w 2026 r. do 15 proc., ale prezydent Karol Nawrocki zawetował te przepisy.

W górę idzie akcyza na wyroby tytoniowe

W górę idzie także akcyza na wyroby tytoniowe. Stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 20 proc. Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 30 proc., a stawki akcyzy na cygara i cygaretki wzrosną o 20 proc.

W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej - nałożone na wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe). Wzrosną one o 20 proc. w roku 2026. Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych zostanie podniesiona o 50 proc. Z kolei stawka tego podatku na płyn zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych wyniesie 1,44 zł za każdy mililitr zawarty w takim urządzeniu i 40 zł od płynu.

