Brzoska: game changer dla europejskiej ekspansji InPost

Grupa InPost kupi 20 tys. automatów paczkowych Next zasilanych bateryjnie, a także nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w produkującej je firmie Bloq.it - poinformowała w poniedziałek Grupa. Nowe urządzenia mają zostać zainstalowane w ciągu najbliższych pięć lat.

Jak wskazano w komunikacie spółki, transakcja ma przyspieszyć rozwój sieci logistycznej InPost w całej Europie. W ciągu najbliższych pięciu lat firma planuje zainstalować ponad 20 tys. maszyn bateryjnych Next. Pierwsze urządzenia uruchomiono we Francji i Wielkiej Brytanii, a kolejne do końca tego roku pojawią się także we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii.

InPost przejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Bloq.it

Oprócz wieloletniej umowy dotyczącej zakupu automatów paczkowych, spółki porozumiały się również w sprawie przejęcia przez InPost mniejszościowego pakietu udziałów w Bloq.it.

„Strategiczna inwestycja w Bloq.it to prawdziwy game changer dla naszej europejskiej ekspansji. To partnerstwo nie tylko zapewnia dostęp do technologii najnowszej generacji, ale także umacnia naszą pozycję lidera – umożliwiając instalowanie maszyn w niedostępnych do tej pory miejscach. Przewidujemy, że nowe partnerstwo przyniesie pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu oraz długoterminową rentowność Grupy” – wskazał założyciel i prezes Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Założyciel i prezes Grupy InPost Rafał Brzoska / autor: materiały prasowe

Automat będzie działa do roku bez ładowania

Jak przekazał InPost, automaty Next są zasilane bateriami, które bez ładowania mogą działać od 6 do 12 miesięcy, a ich żywotność określona jest na 10 lat.

„Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny Next, nasze flagowe urządzenia off-grid (działające niezależnie od sieci elektrycznej - PAP) wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – dając konsumentom prawdziwą swobodę odbioru przesyłek. Razem nie tylko rozbudowujemy kluczową infrastrukturę, ale kształtujemy przyszłość dostaw” – skomentował cytowany w komunikacie prezes Bloq.it Miha Jagodic.

Zgodnie z umową, Bloq.it będzie odpowiedzialny za kompleksowe usługi w zakresie dostawy i zarządzania siecią automatów typu NEXT, a także „eksperckiego wsparcia”.

Obecnie Grupa InPost ma ponad 88,6 tys. punktów OOH (out of home) w dziewięciu europejskich krajach, z czego ponad 54,3 tys. stanowią paczkomaty. W całym 2025 roku Grupa planuje rozbudowę sieci o ponad 14 tys. tych urządzeń: około 3 tys. w Polsce, 4 tys. we Francji i krajach Benelux, 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii, 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim oraz około 1 tys. we Włoszech.

PAP, sek

