Co trzeci Polak nie nosi już przy sobie portfela

Portfela nie nosi przy sobie 28 proc. Polaków - wynika z badania „Adyen Index: Retail Report 2025”. Prawie 40 proc. uczestników badania przyznało, że nie ma znaczenia, czy kupują przez internet, czy stacjonarnie; to zależy od tego, co jest wygodne w danej chwili.

Platforma technologii finansowych Adyen przekazała również, że 52 proc. badanych do zakupu zniechęca brak preferowanej przez nich metody płatności. Najczęściej ankietowani płacą cyfrowym portfelem (29 proc.), BLIKiem (26 proc.), gotówką (24 proc.) oraz kartami debetowymi (16 proc.).

Ponad połowa (55 proc.) respondentów chciałaby móc zwracać zakupiony przez internet produkt w sklepie stacjonarnym. 39 proc. rezygnuje z transakcji, jeśli tzw. checkout, czyli proces finalizowania zamówienia trwa zbyt długo. Najwięcej osób, 41 proc., robi to w ciągu 5 minut, a 14 proc. - w niecałe 2. „Konsumenci nie chcą czekać, klikać ani szukać – oczekują intuicyjnego checkoutu, który nie opóźnia decyzji zakupowej” - podkreśliła platforma Adyen.

Autorzy badania dodali, że 31 proc. ankietowanych dokonuje zakupów przez social media, a 34 proc. przyznaje, że rekomendacje influencerów mają dla nich większe znaczenie niż tradycyjna reklama. Ze sztucznej inteligencji podczas zakupów korzysta 37 proc., by znaleźć inspirację lub otrzymać trafniejsze rekomendacje. Dla 52 proc. AI jest wsparciem w decyzji zakupowej. Natomiast 32 proc. ankietowanych firm wskazywało, że korzysta z tej technologii, by zwiększać bezpieczeństwo płatności i wykrywać oszustwa.

Matous Michnevic z Adyen ocenił, że AI jest w obecnych czasach narzędziem wielowymiarowym. „Z jednej strony wspiera konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych i umożliwia personalizację oferty, a z drugiej zwiększa skuteczność sprzedaży i chroni przed nadużyciami. Dzięki inteligentnym algorytmom możemy szybciej wykrywać oszustwa, ograniczać liczbę nieuzasadnionych odrzuceń i zapewniać płynniejsze i szybsze doświadczenie płatnicze” - wskazał.

Niemal co trzeci uczestnik badania przyznał, że chciałby w sklepie np. strefy relaksu lub specjalnych wydarzeń. W takie tzw. ekskluzywne doświadczenia zakupowe inwestuje 32 proc. firm, a 24 proc. wdraża nowe technologie w punktach sprzedaży.

Badanie „Adyen Index: Retail Report 2025” przeprowadzono na początku tego roku wśród 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw handlowych z ok. 27 państw; w Polsce uczestniczyło w nim 1001 konsumentów i 500 przedsiębiorstw. Badanie objęło ankietowanych również m.in. z: Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii, Indii oraz Chin.

Adyen to platforma technologii finansowych, oferująca m.in. usługi płatnicze i produkty finansowe.

