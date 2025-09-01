PKB rośnie, ale mamy zapaść z inwestycjami

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,4 proc. r/r w II kw. 2025 r. wobec 3,2 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

„Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. wyniósł 3,4 proc.

W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0 proc., podał też GUS.

Składowe PKB: kolaps inwestycji!

Inwestycje w II kw. ‘25 r. spadły o 1,0 proc. rdr - według wstępnego szacunku GUS. Konsensus PAP zakładał wzrost inwestycji +4,5 proc.

Konsumpcja prywatna w II kw. ‘25 r. wzrosła o 4,4 proc. rdr według wstępnego szacunku GUS. Konsensus PAP zakładał wzrost inwestycji o +3,6 proc.

Wzrost PKB w skali roku / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Konsumpcja trzyma PKB na plusie, ale inwestycje zawodzą

„Polska gospodarka rozwijała się solidnie, opierając się głównie na silnej konsumpcji wewnętrznej. To właśnie wydatki gospodarstw domowych, wspierane przez stabilną sytuację na rynku pracy i spadek inflacji, stanowiły główny motor wzrostu” - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

”Mimo to widoczne jest osłabienie dynamiki w innych obszarach, zwłaszcza w inwestycjach, gdzie odnotowano spadek. Ujemny wkład eksportu netto wciąż ograniczał potencjał wzrostu, co wynikało z rosnącego importu i słabszej koniunktury u naszych zachodnich sąsiadów. Oczekiwane ożywienie gospodarcze w Niemczech może jednak w kolejnych kwartałach pobudzić polski eksport i przyczynić się do ożywienia naszej gospodarki. Wzrost inwestycji sektora prywatnego powinno wspierać również łagodzenie polityki monetarnej” – podkreśla analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: konsumpcja czarnym koniem…

GUS potwierdził, że PKB w II kwartale wzrósł o 3,4 proc. r/r. Struktura wzrostu jest za to zupełnym zaskoczeniem: konsumpcja przyspieszyła do 4,4 proc. r/r (mamy swojego czarnego konia…), inwestycje po świetnym I kwartale runęły w okolice zera (-0,2 proc. r/r), stosunkowo dobrze wyglądał eksport (+1,5 proc. kw/kw)” - analizują analitycy Banku Pekao.

Analitycy ING: … wartość dodana generowana głównie przez sektory usługowe

Wzrost PKB w 2kw25 potwierdzony na 3,4 proc.r/r. Wartość dodana generowana głównie przez sektory usługowe. Od strony wydatkowej głównym źródłem wzrostu konsumpcja (4,4 proc.r/r po 2,5 proc.r/r w 1kw25). Spadek inwestycji (-1,0 proc.r/r) po wzroście o 6,3 proc.r/r w 1kw25, który był napędzany inwestycjami zbrojeniowymi. Zmiana stanu zapasów dodała więcej niż „zabrał” eksport netto (1,0pkt. proc. vs. -0,4pkt. proc.). W 2poł25 oczekujemy wzrostu PKB w tempie bliskim 4 proc.r/r, a w całym 2025 o 3,5 proc.. - zapowiadają analitycy Banku ING.

Analitycy mBanku: inwestycje nieliniowe

GUS potwierdza wzrost PKB o 3,4 proc. r/r w Q2, niemniej struktura wzrostu jest intrygująca. Okazuje się, że do życia z przytupem wraca konsument (+4,4 proc. r/r). Jednocześnie inwestycje pokazują swoją nieliniowość - po wzroście o ponad 6 proc. r/r w Q1, w Q2 nastąpił spadek o 1 proc. r/r. – zaznaczają analitycy mBanku.

