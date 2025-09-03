Forum Ekonomiczne 2025. Człowiek Roku i Firma Roku wskazani

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został laureatem nagrody Człowiek Roku 2025 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Minister podkreślił, że to „nagroda dla lepszej, cyfrowej, wspaniałej i europejskiej Polski”.

Nagrodę wręczono we wtorek wieczorem podczas uroczystej gali, odbywającej się w ramach 34. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Przewodniczący rady programowej Forum Zygmunt Berdychowski podkreślił w laudacji, że działania Gawkowskiego to „dowód na to, że przywództwo opiera się na wiedzy, odpowiedzialności i odwadze podejmowania decyzji”.

Nonkonformista, który potrafi słuchać ludzi. Intelektualista, wykładowca akademicki, autor „Cyberkolonializmu„”, autor „Nowego państwa”, „Odnowy”, „Piętna prawdy”, „Cienia przeszłości”. Postać pod tym względem w polskiej polityce wyjątkowa - mówił Berdychowski.

Podkreślił, że Gawkowski, „z racji sprawowanej funkcji buduje dzisiaj fundamenty nowoczesnego państwa wykorzystującego szanse, jakie niesie z sobą technologia”.

W Polsce powstanie „gigafabryka sztucznej inteligencji”

Sam wicepremier, odbierając nagrodę, podkreślił, że traktuje ją „jako wyzwanie na przyszłość do tego, żeby czerpać większą siłę do zmiany, do przekuwania marzeń, do budowania wspólnego, dobrego państwa dla każdego obywatela”.

Zapowiedział też, że w Polsce powstanie „gigafabryka sztucznej inteligencji”.

To jest nagroda dla lepszej, cyfrowej, wspaniałej i europejskiej Polski. Dla Polski demokratycznej, otwartej i uśmiechniętej - powiedział Gawkowski.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski (L) oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak (C) i wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001 Janusz Steinhoff (P) na gali XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu / autor: PAP/Maciej Kulczyński

Firmą Roku została spółka PKP Intercity

W trakcie wtorkowej gali rozdano też inne nagrody. Firmą Roku została spółka PKP Intercity, nagrodę Gospodarczą SGH otrzymała prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Irena Pichola. Wyróżniono też m.in. językoznawcę prof. Jerzego Bralczyka, który otrzymał Nagrodę Kulturalną Forum.

W ubiegłym roku nagrodę Człowieka Roku otrzymał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

XXXIV Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu od pięciu lat (wcześniej odbywało się w Krynicy-Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest Zygmunt Berdychowski i związana z nim fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk.

PAP, sek

