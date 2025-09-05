Polskie narzędzie IT orężem w medycynie dziecięcej

Pentacomp Systemy Informatyczne SA wdraża autorskie oprogramowanie medyczne w diagnostyce wrodzonej wady stawów biodrowych o nazwie Prelux. System wesprze lekarzy w diagnozowaniu wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci i niemowląt oraz w wyborze właściwej ścieżki leczenia. Badanie kliniczne finansowane jest w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych.

Pentacomp startuje z badaniami klinicznymi autorskiego oprogramowania medycznego Prelux. To system oparty na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest wspieranie lekarzy w diagnozowaniu wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt i dzieci oraz w wyborze właściwej ścieżki leczenia.

„Chcemy, aby Prelux uzyskał status wyrobu medycznego i stał się przełomowym narzędziem w diagnostyce, ponieważ pozwala skrócić czas potrzebny na postawienie trafnej diagnozy, ułatwia dobór terapii, a w konsekwencji skutkować będzie wyleczeniem wady wrodzonej stawu biodrowego ”– informuje Dariusz Nowakowski, prezes zarządu Pentacomp.

Rozpoczęcie badań klinicznych to dla nas potwierdzenie, że system Prelux znajduje się w decydującej fazie rozwoju – dodaje Dariusz Nowakowski.

Czy system się sprawdzi w praktyce medycznej?

Badania kliniczne prowadzi firma Pure Clinical, która specjalizuje się w tego typu projektach. Celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa systemu w praktyce medycznej.

„Dbamy o to, aby badania kliniczne były prowadzone w sposób rzetelny i w pełni bezpieczny dla pacjentów. Oprogramowanie Prelux łączy najnowsze technologie z realną potrzebą kliniczną. To pierwsze w Polsce badanie, które będziemy prowadzić dla oprogramowania tego typu” – mówi Adam Sobantka, prezes zarządu Pure Clinical.

Prelux analizuje obrazy ultrasonograficzne w czasie rzeczywistym i korzysta ze sprawdzonych w diagnostyce metod. Dzięki temu pozwala lekarzowi precyzyjnie ocenić i określić stopień zaawansowania wady.

System Prelux zbudowany jest z trzech elementów:

intuicyjnej aplikacji dla lekarza,

algorytmu sztucznej inteligencji ,

wtyczki umożliwiającej integrację z systemem gabinetowym.

Prosta integracja pozwala lekarzowi bez trudu korzystać z Preluxa w celu przygotowania analizy i uzyskania precyzyjnych sugestii diagnostycznych. Wszystkie dane wygenerowane w systemie są automatycznie przenoszone do dokumentacji medycznej pacjenta.

Wczesne wykrycie dysplazji stawów biodrowych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Według szacunków w Polsce wada dotyka co dwudziestego noworodka. Im szybciej rozpoznana zostanie choroba, tym skuteczniejsze leczenie można wdrożyć. Narzędzia takie jak Prelux zwiększają szansę na prawidłowy rozwój i zdrowie małych pacjentów. Wczesna i precyzyjna diagnoza u dziecka, pozwala zapobiec rozwojowi niepełnosprawności oraz skomplikowanych i kosztownych operacji w życiu dorosłym.

Materiały prasowe, oprac. Sek

