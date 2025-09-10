Wznowiono loty cywilne nad Polską

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Jak podała w środę na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione.

„Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozostawała w stałej gotowości. Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane” - dodała PAŻP.

NOTAM (NOtice To Air Missions) to krótka depesza tekstowa, która zawiera informacje lotnicze o utrudnieniach, niebezpieczeństwach, zmianach w procedurach, stanie urządzeń czy służb lotniczych, a także o nowych strefach lub zmianach w przestrzeni powietrznej.

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier jest w kontakcie z prezydentem, ministrem obrony i NATO. Ok. godz. 8 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się rząd.

Ze względów bezpieczeństwa cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie zostały w nocy zamknięte. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podała, że stało się tak z powodu „nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”.

PAP, sek

