Szczątki dronów. Wraki na polach i uszkodzony dom

Spadający dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w Lubelskim. Uszkodzony drona znaleziony na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej. Kolejny dron odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. Z pierwszych doniesień wynika, że nikt nie ucierpiał na ziemi na skutek upadku zestrzelonych i uszkodzonych dronów z Rosji.

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.

Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty – podkreślił.

Wcześniej funkcjonariusze policji znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.

Kolejny dron odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim.

Fragmenty drona znaleziono w Cześnikach w powiecie zamojskim

Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.

Prok. Kawalec podał, że prokuratura została w środę zawiadomiona o ujawnieniu w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim elementów drona w postaci statecznika.

Przedmiotowy obiekt najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3.00 w rejonie miejscowości Cześniki – Niewirków. Ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony” – podał Kawalec w komunikacie prasowym.

Zaznaczył, że prowadzone są poszukiwania pozostałych szczątków drona. Na miejscu znalezienia fragmentów drona będą prowadzone oględziny przez prokuratorów 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zamościu i 8 Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

„Prokuratura prosi o informowanie właściwych służb w przypadku ujawnienia innych fragmentów drona” – dodał Kawalec.

MSWiA: apel o pozostanie w domach odwołany

W związku z zakończeniem działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej apel o pozostanie w domach zostaje odwołany - podała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Obecnie nie ma potrzeby ograniczania aktywności mieszkańców - wskazała.

„Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów służb i organów państwa” - przekazała rzecznik resortu.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ zalecało wówczas pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami były: województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

DORSZ przekazało po godz. 7.30., że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół - poinformowało w środę przed godz. 8 Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PAP, sek

