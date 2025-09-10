AKTUALIZACJA
NATO nie ma złudzeń. „Zrobili to celowo”
Wstępne dane wskazują, że wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski było celowe - poinformowało Reutersa źródło w NATO. Jak dodało, Sojusz nie traktuje tego zdarzenia jako ataku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy.
Rada Północnoatlantycka ma omówić w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski.
Według źródła Reutersa w NATO po raz pierwszy samoloty Sojuszu walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu. Według rozmówcy, były to polskie myśliwce F-16, holenderskie myśliwce F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS.
»» O zestrzeleniu rosyjskich dronów nad Polską czytaj tutaj:
Rosyjskie drony nad Polską! Lotnictwo w akcji
Szefowa dyplomacji UE: incydent z dronami był celowy
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.
„W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe” – powiedziała Kallas w oświadczeniu.
Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.
„UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu - PAP) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy” – powiedziała.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów
Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!
»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.