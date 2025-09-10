NATO nie ma złudzeń. „Zrobili to celowo”

Wstępne dane wskazują, że wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski było celowe - poinformowało Reutersa źródło w NATO. Jak dodało, Sojusz nie traktuje tego zdarzenia jako ataku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy.

Rada Północnoatlantycka ma omówić w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski.

Według źródła Reutersa w NATO po raz pierwszy samoloty Sojuszu walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu. Według rozmówcy, były to polskie myśliwce F-16, holenderskie myśliwce F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS.

»» O zestrzeleniu rosyjskich dronów nad Polską czytaj tutaj:

Rosyjskie drony nad Polską! Lotnictwo w akcji

Szefowa dyplomacji UE: incydent z dronami był celowy

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.

„W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe” – powiedziała Kallas w oświadczeniu.

Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.

„UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu - PAP) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy” – powiedziała.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów

Toniemy!

Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!

»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!