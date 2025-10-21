Gaz-System buduje gazowy ring wokół stolicy

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System uruchomił biegnący przez północno-zachodnią część aglomeracji warszawskiej gazociąg Rembelszczyzna–Mory. To element nowego gazowego pierścienia wokół aglomeracji - tzw. nowej koncepcji zasilania Warszawy w gaz.

Gazociąg Rembelszczyzna-Mory o długości ponad 28 km i średnicy 700 mm połączył tłocznię w Rembelszczyźnie w gminie Nieporęt na północy aglomeracji z miejscowością Mory w gminie Ożarów Maz. w jej zachodniej części. Trasa gazociągu przebiega przez gminy: Nieporęt, Jabłonna, warszawskie dzielnice Białołęka, Bielany i Bemowo, przez gminy Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 350 mln zł przy wsparciu ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027).

Kluczowy element pierścienia warszawskiego

Wiceprezes Gaz-Systemu Elżbieta Kramek podkreśliła we wtorek na konferencji prasowej, że gazociąg Rembelszczyzna-Mory powstał przy wykorzystaniu nowoczesnych metod technologicznych, z poszanowaniem interesów mieszkańców, przyrody i przestrzeni, i w dialogu ze wszystkimi interesariuszami, w szczególności ze społecznością lokalną.

Wiceprezes Kramek dodała, że gazociąg zwiększy elastyczność systemu przesyłowego gazu na obszarze Warszawy, stworzy podstawy do rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, czyli uruchomienia warszawskim elektrociepłowniom nowych bloków gazowych i do poprawy jakości powietrza.

To kluczowy element pierścienia warszawskiego, który obecnie modernizujemy zgodnie z tzw. nową koncepcją zasilania Warszawy. Ten program inwestycyjny Gaz-Systemu obejmuje w sumie budowę około 90 km gazociągów przesyłowych - mówiła Kramek.

Pierwsze podejście do budowy tego gazociągu Gaz-System wykonał w 2014 r., wtedy jednak ze względu m.in. na opór społeczny nie udało się uzyskać dla przedsięwzięcia odpowiednich decyzji. Dopiero drugie podejście do projektowania w latach 2018-2022 było udane. W sierpniu 2022 r. wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Zminimalizowany wpływ budowy na środowisko naturalne

Zgodnie z informacjami Gaz-Systemu, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne, na wybranych odcinkach zastosowano nowoczesne technologie bezwykopowe, wykonano liczne przewierty i przeciski, między innymi 1200-metrowy pod Wisłą oraz 1000-metrowy pod Lasem Młocińskim. Dodatkowo operator przeznaczył ponad 36 mln zł na działania proekologiczne, obejmujące m.in. nasadzenia kompensacyjne i rewitalizację terenów zielonych w Warszawie i okolicznych gminach.

Jak podkreślił zastępca dyrektora Oddziału Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie Jarosław Altmajer, w sumie na trasie gazociągu wykonano 29 tzw. przekroczeń bezwykopowych, a - jak zwrócił uwagę - na terenach silnie zurbanizowanych przekroczenia bezwykopowe osiągnęły 15 proc. długości gazociągu. - Wykonawca napotkał na trasie 240 różnych przeszkód terenowych, z których pokonaniem sobie samodzielnie poradził - dodał Altmajer.

Mapa pierścienia gazowego wokół stolicy / autor: materiały prasowe Gaz-System

Domykanie pierścienia od południa i wschodu

W dalszej kolejności Gaz-System będzie kontynuował domykanie pierścienia od południa i wschodu. Będą to nowe gazociągi, częściowo dublujące już istniejące od Morów do Reguł, a potem dalej do Gass, Karczewa i węzła Wola Karczewska. Z Woli Karczewskiej Gaz-System planuje zbudować nowy gazociąg do Stanisławowa na północ od Mińska Maz. W Gassach mogłoby znaleźć się przyłącze do planowanego 500 MW bloku gazowego w elektrociepłowni Siekierki.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP, sek

