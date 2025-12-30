Tak Sudan - ogarnięty wojną kraj - zarobił 2 000 000 000 dolarów

Sudan, w którym trzeci rok trwa wyniszczająca wojna domowa, wydobył w mijającym roku 70 ton złota, przekraczając o 13 proc. rządowe założenia, dzięki czemu zarobił 1,8 mld dolarów - poinformowała w poniedziałek Sudańska Spółka Zasobów Mineralnych (SMRC).

W pierwszym roku konfliktu między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a Siłami Szybkiego Wsparcia, który rozpoczął się w kwietniu 2023 r., sudańska gospodarka została niemal zdewastowana, przy czym najbardziej ucierpiały handel i rolnictwo.

Wojna spowodowała też spadek wydobycia złota do dwóch ton w ciągu pierwszych pięciu miesięcy jej trwania. Ale już kolejny rok przyniósł znaczną poprawę, a jak się okazało, ten mijający był wyjątkowo pomyślny dla sektora górniczego.

Wydobycie złota w Sudanie

Przez lata Sudan opierał się niemal wyłącznie na eksporcie złota, aby zabezpieczyć swoją walutę, funta sudańskiego. Jego wydobycie osiągnęło szczyt między 2017 a 2022 r. W 2022 r. złoto było najważniejszym towarem eksportowym kraju poza ropą naftową i stanowiło 46,3 proc. całkowitego eksportu o wartości 2,02 mld dolarów z 4,357 mld dolarów całkowitego eksportu, według Banku Centralnego Sudanu.

