Rolnicy kontynuują protest. Wyjadą na drogi w całej Polsce

Od godziny dziesiątej do piętnastej przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Akcja ma być wyrazem buntu wobec planów podpisania umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Protest ma pokojowy charakter. Organizatorzy nie planują blokowania dróg. Chodzi o pokazanie skali sprzeciwu wobec porozumienia, które zagraża polskiej wsi, krajowej produkcji, a także bezpieczeństwu żywnościowemu.

Miejsc, w których odbędą się demonstracje systematycznie przybywa. Jest ich już ponad 150.

Protestujący domagają się, żeby rząd Donalda Tuska i on sam – zamiast kluczyć – zajęli jednoznaczne stanowisko wobec umowy. Obawiają się napływu taniej południowoamerykańskiej żywności, produkowanej w warunkach niespełniających unijnych norm środowiskowych i sanitarnych oraz zasad dobrostanu zwierząt. Twierdzą, że Bruksela prowadzi zaplanowaną grę na rzecz wyniszczenia europejskich rolników kosztem partykularnych interesów – przede wszystkim Berlina.

