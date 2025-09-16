Wedel: Konsumpcja czekolady spada o ok. 7 proc. Jest powód

Konsumpcja czekolady w Polsce spada w tym roku nawet o ok. 7% wobec wcześniejszych wzrostów o 1-2% i jest to pierwsza taka sytuacja od 30 lat, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający firmy Wedel Maciej Herman. Powodem tąpnięcia są m.in. wzrosty cen słodyczy czekoladowych przez globalne podwyżki cen surowców, w tym przede wszystkim kakao, dodał.

„Od około roku mamy do czynienia ze spadkami konsumpcji czekolady w Polsce, wcześniej rosła ona rocznie średnio o 1-2%. To pierwsza taka sytuacja od 30 lat. Obserwowaliśmy już pewne zawirowanie w czasie pandemii, wynikające ze zmian zachowań konsumentów, jednak później sytuacja wróciła do normy. W tym roku rynek odnotowuje prawie 7-proc. spadek pod względem wolumenu, co oznacza, że konsumpcja czekolady zmniejszyła się w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku” - powiedział Herman w wywiadzie dla ISBnews.

Efekt wzrostu cen

„To tąpnięcie jest skutkiem m.in. wzrostów cen słodyczy czekoladowych spowodowanych przez globalne podwyżki cen surowców, w tym przede wszystkim kakao. Surowiec ten pozostaje pod presją podaży, rosnących wymagań jakościowych i zmienności klimatycznej w krajach producentów. Jeśli ceny kakao się ustabilizują, to myślę, że sytuacja powoli będzie wracać do normy, choć nie spodziewałbym się, niestety, powrotu do poziomu cen tego surowca sprzed kilku lat” - dodał.

Co dalej?

Pytany jak wyglądają perspektywy cen kakao w kolejnych latach i jak może zachowywać się rynek słodyczy czekoladowych w 2026 r. i latach kolejnych podkreślił, że światowe rynki kakao wciąż są wrażliwe na czynniki klimatyczne, geopolityczne i logistyczne.

Według przewidywań ekspertów, ceny tego surowca będą podlegały sezonowym wahaniom, ale nie powinny notować aż tak drastycznych skoków jak w ciągu dwóch ostatnich lat - jest to jednak wciąż bardzo niepewna prognoza. Długofalowo stabilizacja podaży w kluczowych krajach producentów, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Ghana, rozwój nowych plantacji oraz większa przewidywalność łańcuchów dostaw powinny ograniczyć presję cenową na rynek europejski, w tym polski - ocenił dyrektor zarządzający firmy Wedel.

Koszty energii

„Równocześnie, kluczowe pozostaną czynniki kosztowe: ceny energii, opakowań, transportu, surowców i usług związanych z całym procesem wytwórczym, a także uzależnienie od poziomu inflacji. Te elementy mogą wpływać na ceny detaliczne, a także na decyzje konsumentów w zakresie częstotliwości zakupu i wyboru produktów” - dodał.

Wedel

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie około 45% polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

