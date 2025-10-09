Na rynku czekolady słodko nie jest

Wartość rynku słodyczy czekoladowych w Polsce, które stanowią blisko 60 proc. wartości całego rynku słodyczy, wzrosła do 12,88 mld zł w okresie 12 miesięcy od sierpnia 2024 do lipca br. z 11,74 mld zł rok wcześniej. Ilościowo rynek w tym czasie spadł: do 208,8 tys. ton z 221,2 tys. ton, wynika z raportu firmy Wedel.

Według opracowania „Światowy i polski rynek słodyczy czekoladowych”, globalna wartość sprzedaży słodyczy czekoladowych ma wzrosnąć o blisko 20 proc. w kolejnych czterech latach ze 124 mld euro w 2025 r. do 144,65 mld euro w 2029 r.

Branża słodyczy czekoladowych wchodzi w przełomowy etap

„Polski rynek słodyczy czekoladowych adaptuje się do nowych realiów kosztowych - wzrost wartości rynku o 1,14 mld zł przy spadku wolumenu o 12,4 tys. ton odzwierciedla proces dostosowywania struktury cenowej do rosnących kosztów surowców i produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjności i dostępności kategorii dla konsumentów” - czytamy w raporcie Wedla.

Według firmy, polski rynek charakteryzuje się wysokim poziomem dojrzałości i nasycenia. Wyróżnia się spośród innych krajów znaczącą konkurencyjnością, a także różnorodnością smaków i formatów słodyczy. Ponadto branża słodyczy czekoladowych wchodzi w przełomowy etap, w którym sukces zależy nie tylko od walorów smakowych i jakości oferty, ale przede wszystkim od umiejętności reagowania na bieżące wyzwania oraz preferencje konsumentów.

„Globalny rynek słodyczy czekoladowych stabilnie się rozwija, a prognozowany wzrost jego wartości to 20 proc. do roku 2029. Potwierdza to ugruntowaną pozycję kategorii, pomimo globalnych wyzwań i jest bardzo optymistyczną wizją, biorąc pod uwagę, że czekolada stanowi 60 proc. wartości całego rynku słodyczy. Celem firmy Wedel jest skalowanie biznesu w Polsce, a także rozwój międzynarodowy, nie tylko na tradycyjnych rynkach polonijnych, ale w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach” - powiedział dyrektor zarządzający Maciej Herman, cytowany w materiale.

„Czekolada stała się symbolicznym barometrem globalnych wyzwań: od zmian klimatycznych przez rosnące ceny surowców i koszty produkcji, zmieniający się poziom optymizmu konsumenckiego aż po preferencje zakupowe” – dodał.

Rynek globalny wzrośnie o jedną piątą

Prognozy firmy Global Data - na którą powołuje się Wedel - wskazują, że wartość globalnego rynku słodyczy czekoladowych w 2025 roku ma przekroczyć 124 mld euro i wzrosnąć o niemal jedną piątą w ciągu najbliższych czterech lat. W światowej czołówce pod kątem wartości sprzedaży słodyczy czekoladowych znajdują się Stany Zjednoczone (25 729 mln euro), Wielka Brytania (9 686 mln euro) oraz Niemcy (9 035 mln euro).

Wedel podał też, że w latach 2013-2024 globalny wolumen konsumpcji rósł w średnim tempie ok. 1,5 proc. rocznie, zaś w Polsce w ostatnich 12 miesiącach konsumpcja słodyczy czekoladowych (pod względem wolumenu) spadła o 5,3 proc. r/r z powodu globalnych podwyżek cen surowców, w tym przede wszystkim kakao.

Czekolada w tabliczkach najpopularniejsza

Wedel informuje, że najsilniejszą kategorią produktową na świecie pozostają tabliczki czekoladowe (sprzedaż na poziomie 34,6 mld euro), na 2. miejscu plasują się batony i wafle, które zyskują na popularności m.in. ze względu na globalny trend convenience, a także na niższy poziom cenowy, który zwiększa ich dostępność. Na 3. miejscu znalazły się praliny obecne przede wszystkim w segmencie premium - wybierane jako produkt do dzielenia lub kupowane na prezent.

Turbulencje z cenami kakao i… prądu

Firma podkreśliła, że globalny rynek czekolady nadal boryka się z wysokim poziomem nieprzewidywalności kosztowej. Od 2023 roku ceny kakao wzrosły o ok. 230 proc. i mimo spadku z rekordowych 10 tys. do ok. 4-5 tys. GBP za tonę, wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie.

„Branża czekolady boryka się z wysokim poziomem nieprzewidywalności kosztowej - ceny kakao wzrosły o 230 proc. od 2023 roku, jaj o średnio 30 proc. r/r, a koszty związane z energią pozostają nadal nie do końca przewidywalne. To czynniki, które fundamentalnie zmieniają ekonomię produkcji i wymuszają na producentach optymalizację całych procesów biznesowych oraz znacząco utrudniają planowanie i tworzenie długoterminowych strategii działania” - czytamy dalej w raporcie.

Według opracowania, co drugi młodszy konsument (między 16 a 44 r.ż.) oczekuje nowych doświadczeń smakowych (o 20 pkt proc. więcej niż w grupie osób powyżej 55 lat) i zwraca większą uwagę na cenę (61 proc. wskazań vs 46 proc. w grupie respondentów w wieku 55+). Z kolei badani powyżej 55 lat cenią sobie przede wszystkim sprawdzone klasyki (75 proc. wybiera tabliczki czekolady, a 44 proc. chałwę) oraz polskie pochodzenie produktów - odsetek dwukrotnie wyższy (26 proc. vs 13 proc.) niż w młodszej grupie wiekowej.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie ok. 47,7 proc. polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

ISBnews, sek

