Płacimy w sklepach dużo więcej za świąteczne zakupy!

Świąteczne zakupy w 2025 roku będą wyraźnie droższe niż przed rokiem. Z najnowszego badania „Świąteczny Koszyk Zakupowy ASM SFA 2025” wynika, że średni koszt świątecznego koszyka wzrósł o blisko 10 proc., a w 12 z 13 sieci handlowych odnotowano podwyżki. W okresie przedświątecznym największe podwyżki dotyczą kawy mielonej (47 proc.), czekolady mlecznej (34 proc.), soku pomarańczowego (28 proc.) i margaryny do pieczenia (25 proc.). Taniej niż rok temu można kupić kukurydzę w puszce (12,02 proc.) i przyprawę cynamon (5,34 proc.).

Drożej niż rok temu - świąteczny koszyk mocno obciąży portfele Polaków

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena świątecznego koszyka zakupowego, obejmującego 35 najpopularniejszych produktów związanych ze świętami, wzrosła rok do roku o 26,11 zł, czyli 9,63 proc., osiągając poziom 297,32 zł. Analiza wykazała również, że w 12 z 13 sieci handlowych objętych badaniem ceny świątecznych produktów były wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Największe wzrosty zanotowano w sieciach Carrefour (14,33 proc.), POLOmarket (13,58 proc.) czy Makro Cash & Carry (12,97 proc.). Spadek cen odnotowano jedynie w sklepach Auchan (0,67 proc.).

Świąteczny koszyk minimalny, oparty najniższych cenach produktów, wyniósł 221,27 zł (o 21,50 zł więcej niż rok wcześniej) natomiast świąteczny koszyk maksymalny, bazujący na najwyższych cenach, osiągnął 366,70 zł (o 28,62 zł więcej niż w grudniu 2024 r.)

„Tegoroczne święta będą wyraźnym testem dla portfeli Polaków. Średni wzrost wartości koszyka o blisko 10 proc. to efekt splotu czynników, z których kluczowym jest sytuacja na globalnych rynkach surowców. Rekordowe podwyżki cen kawy czy kakao bezpośrednio przełożyły się na koszt świątecznych wypieków i prezentów. Widać wyraźnie, że tegoroczna, świąteczna inflacja ma twarz konkretnych produktów, a nie ogólnego wzrostu cen. Dane z naszego raportu pokazują bezprecedensową rozpiętość cenową na rynku. Różnica w wartości tego samego koszyka między najtańszą a najdroższą siecią wynosi aż 30 proc., co przekłada się na ponad 70 zł oszczędności przy jednych zakupach. Kluczem do niedrogich świąt w 2025 roku nie jest rezygnacja z ulubionych produktów, ale staranny wybór miejsca zakupu” – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Auchan wygrywa świąteczny wyścig cen – i to z obniżką rok do roku

Z badania wynika, że najniższą wartość świątecznego koszyka odnotowano w sieci Auchan, gdzie jego średni koszt wyniósł 250,53 zł. To spadek o 1,69 zł, czyli o 0,67 proc. mniej względem najtańszego koszyka z grudnia 2024 r., który przed rokiem należał do sieci Dino. Różnice w średniej cenie świątecznego koszyka między pierwszym, a kolejnymi miejscami w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 22,79 zł (Dino) i 24,97 zł (Lidl). Najwyższą wartość świątecznego koszyka zakupowego odnotowano natomiast w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,35 zł. Różnica między najwyższą (POLOmarket) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 29,07 proc..

Najniższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku zapłacą klienci sklepów typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego wyniosła 292,49 zł. Nieco drożej jest w dyskontach (296,17 zł) oraz hipermarketach (296,27 zł), natomiast najwyższe ceny oferują supermarkety - 303,46 zł.

Kawa, czekolada i margaryna w górę – tylko nieliczne produkty tanieją przed świętami

Świąteczne zakupy w tym roku mocno uderzą po kieszeni - aż 12 z 14 produktów kojarzonych ze świętami wyraźnie podrożało. Największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy mielonej, która zdrożała aż o 47,28 proc., czekolady mlecznej (34,40 proc.), soku pomarańczowego (28,24 proc.) oraz margaryny do pieczenia (25,37 proc.). Najmniejsze podwyżki dotyczyły herbaty (0,17 proc.), mleka w kartonie (0,98 proc.), majonezu (2,00 proc.) i Coca-Coli (0,26 proc.).

Dane wskazują również, że część produktów jest obecnie tańsza niż rok temu. Spadki cen zanotowano w przypadku kukurydzy w puszce (12,02 proc.) oraz przyprawy cynamon (5,34 proc.).

Materiały prasowe ASM SFA, Oprac. sek

