Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

PKO Bank Hipoteczny, który zaoferuje klientom detalicznym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł, chce, by listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje, poinformowali przedstawiciele banku. Grupa PKO Banku Polskiego chce zbudować szeroki rynek detalicznych listów zastawnych i planuje kolejne emisje.

„Robimy krok, którego w Polsce nie było od niemal 100 lat: uruchamiamy emisję listów zastawnych dla klientów detalicznych. Chcemy zmienić sposób finansowania kredytów hipotecznych i dać Polakom nowe możliwości bezpiecznego inwestowania. Jest to zgodne ze strategią naszego banku, która zakłada demokratyzację inwestowania i rozwój długoterminowych oszczędności Polaków” - powiedział prezes PKO BP Szymon Midera.

Listy zastawne popularne jak lokaty czy obligacje

Dodał, że Grupa PKO Banku Polskiego chce zbudować szeroki rynek detalicznych listów zastawnych.

„Naszą ambicją jest, aby listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje. Hipoteczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego to jedne z bezpieczniejszych dłużnych papierów wartościowych ze stabilną wypłatą odsetek w czasie. Zaproponowaliśmy klientom atrakcyjne oprocentowanie i niski nominał. Poza tym przygotowaliśmy dla nich dodatkową ofertę: dla posiadaczy listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego proponujemy zerową prowizję od kredytu hipotecznego i darmowy rachunek maklerski w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego” - podkreślił prezes PKO BH Wojciech Papierak.

Jak będzie można inwestować w listy zastawne?

Nominał jednego listu wynosi 1000 zł. Oprocentowanie jest wyższe od stopy referencyjnej NBP o 25 punktów bazowych. Zapisy na hipoteczne listy zastawne potrwają od 1 do 21 października 2025 roku lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu emisji, podano także.

„Klienci mogą objąć dowolną liczbę listów, aż do wyczerpania puli, która wynosi 1 mld zł. Przez pierwsze pół roku od daty emisji listy będą oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 5 proc. (stopa referencyjna NBP wg stanu na dzień 16/09/2025 roku wynosi 4,75 proc.). Następnie ich oprocentowanie będzie zmienne i wyniesie 25 punktów bazowych powyżej stopy referencyjnej NBP (będzie się zmieniać co pół roku)” - czytamy dalej.

Instrument notowany na GPW

Listy emisji detalicznej będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst. Pierwsze notowanie planowane jest na przełomie października i listopada 2025 roku. Po debiucie inwestorzy będą mogli je sprzedawać i kupować, tak jak akcje i obligacje.

„Rozszerzanie oferty instrumentów dłużnych dostępnych dla inwestorów indywidualnych wzmacnia rolę Giełdy jako miejsca łączącego oszczędności Polaków z szeroko rozumianym finansowaniem gospodarki. Notowanie detalicznych hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na rynku Catalyst to kolejny krok w kierunku bardziej różnorodnego i przejrzystego rynku” - skomentował wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Michał Kobza.

Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe. Emitują je banki hipoteczne, aby pozyskać kapitał na refinansowanie nowych portfeli kredytów hipotecznych. Są zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych (lub innymi dopuszczonymi prawem wierzytelnościami, np. obligacjami Skarbu Państwa). Banki hipoteczne zobowiązane są do ich wykupu w określonym terminie i wypłacają inwestorom odsetki. Wpływy netto z emisji listów mogą być przeznaczone na refinansowanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, wyjaśnia bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

