Rosja wkrótce będzie miała system łączności satelitarnej analogiczny do amerykańskiego Starlinka – poinformował w środę szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Dmitrij Bakanow.

„Wkrótce uruchomimy własny terminal” – oznajmił Bakanow w rosyjskiej telewizji.

W ten sposób odpowiedział na uwagę dziennikarza, że rosyjskie wojska tak samo jak Siły Zbrojne Ukrainy używają terminali zaprojektowanych w Stanach Zjednoczonych.

Starlink, którym zarządza firma Elona Muska SpaceX, dostarcza usługi internetowe za pośrednictwem sieci satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej i jest szeroko wykorzystywany w miejscach odległych od siedzi ludzkich oraz w strefach konfliktów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego

»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24