Sierpniowa niespodzianka w sklepach: nie było drożej!

Codzienne zakupy w sierpniu staniały w porównaniu z lipcem o 0,62 proc, czyli o blisko 2 zł - wynika z cyklicznego badania ASM SFA. Najniższe ceny są w Auchan, natomiast koszyk o najwyższej wartości odnotowano w Netto.

Jak wynika najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA w sierpniu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wyniosła 317,60 zł i była o 1,98 zł niższa niż w lipcu.

Spadek cen odnotowano w dziewięciu z 13 badanych sieci, natomiast w czterech - jak podkreśli autorzy raportu - ceny wzrosły. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci E.Leclerc (4,35 proc.), natomiast największy wzrost w sklepach POLOmarket (5,14 proc.). Analitycy wyliczyli też, że najniższa cena koszyka wyniosła 240,83 zł (więcej o 4,44 zł niż w lipcu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - było to 379,17 zł (o 3,82 zł więcej niż w lipcu br.). „Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w sierpniu 2025 r. wyniosła 138,36 zł i jest ona o 0,62 zł niższa niż w lipcu br.”- czytamy w opracowaniu raportu.

W sierpniu wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, czyli o najwyższym wskaźniku indeksu mocy, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożał żel pod prysznic (7,91 proc.) i kawa (6,93 proc.). Natomiast największa obniżka dotyczyła pomidorów (21,88 proc.)

Uspokojenie cen w handlu detalicznym

Jak zauważył ekspert ASM SFA Kamil Kruk sierpniowy spadek średniej wartości koszyka zakupowego o niespełna 2 zł wpisuje się w obserwowaną w ostatnich miesiącach stabilizację cen. - Dane GUS pokazują, że inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,9 proc., co oznacza, że dynamika wzrostu cen wyhamowała i pozostaje stosunkowo niska w porównaniu z latami 2022–2023. To właśnie ta stabilizacja na poziomie makroekonomicznym przekłada się na wyraźniejsze uspokojenie cen w handlu detalicznym - wskazał.

Ekspert zaznaczył, że różnice w cenach pomiędzy sklepami w niektórych kategoriach pozostają na tyle znaczące, że wybór odpowiedniej sieci handlowej ma realne znaczenie dla domowych budżetów.

Z sierpniowego badania wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 286,56 zł, co oznacza wzrost o 2,97 zł najtańszego koszyka w lipcu br.(należącego również do sieci Auchan). Najwyższą wartość koszyka odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 340,95 zł.

Z wyliczeń ekspertów wynika, że wśród w kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry (300,07 zł), a najdroższe - w sklepach dark store (353,08 zł).

Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Selgros Cash & Carry i Kaufland (92 proc.), Intermarché (90 proc.). Natomiast najniższą dostępność zanotowały sklepy Dino (69 proc.). „Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Selgros Cash & Carry czy Kaufland, a trudniej było znaleźć je w Dino” - wyjaśnili autorzy.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii obejmujących m.in.: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemię gospodarczą, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe. ASM SFA bada ceny 40 produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego

»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24