Dziś ważny dzień dla kredytobiorców. Eksperci już wiedzą, co ich czeka

Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów RPP podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. „Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu obniży stopy procentowe o 25 pkt bazowych „– powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że kolejna obniżka może nastąpić już w styczniu.

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 4,25 proc.

Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Pozytywne informacje dla kredytobiorców

Dodał, że kolejna obniżka może nastąpić już w styczniu.

Mieliśmy taką prognozę już wcześniej, ale po danych o inflacji w listopadzie zauważyłem, że obecnie zdecydowana większość banków prognozuje obniżkę stóp w grudniu – dodał.

Dane GUS

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w listopadzie. Z danych GUS wynika, że inflacja w ubiegłym miesiącu spadła do 2,4 proc. z 2,8 proc. w październiku. Tym samym inflacja spadła poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. (z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc.).

Jest jeszcze szansa na kolejną obniżkę stóp w styczniu, a potem zapewne nastąpi przerwa. Później kolejnych dostosowań można się spodziewać w marcu, a także w maju – powiedział ekonomista ING BSK.

Wszyscy czekają na konferencję

Dodał, że z punktu widzenia prognozowania kolejnych obniżek stóp procentowych bardzo ważna będzie konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Konferencja jest zaplanowana na czwartek, a więc dzień po zakończeniu posiedzenia RPP.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP może powie, jakie są nastroje w RPP. Generalnie jednak widać, że perspektywy inflacji na przyszły rok się poprawiają i że pozostanie ona na niskim poziomie – powiedział Adam Antoniak.

pap, jb

