Prezes NBP wyróżniony przez Solidarność
Prezes NBP prof. Adam Glapiński został uhonorowany wyróżnieniem z okazji jubileuszu 45-lecia NSZZ „Solidarność”. Przyznana statuetka jest wyrazem wdzięczności za „wkład w budowanie wspólnoty opartej na solidarności i odpowiedzialności” – napisano w uzasadnieniu.
Podczas uroczystości z okazji jubileuszu i otwarcia poświęconej mu wystawy w Centrum Pieniądza NBP prof. Adam Glapiński powiedział m.in.: „Solidarność” była czymś wyjątkowym w skali światowej […], bo w rzeczywistości to był ruch narodowo-wyzwoleńczy. On niósł ze sobą wszystkie możliwe wolności: osobiste, wolności słowa, wolności twórczości, wolności naukowej, wolności związkowej – co wtedy było najważniejsze jako punkt wyjścia – aż do niepodległości Polski […] Dzisiaj Polska rozwija się wyłącznie dzięki temu, że ludzie ciężko i wydajnie pracują, bo chcą, żeby ich rodziny dogoniły poziom zachodniej Europy.
Materiały prasowe NBP, oprac. sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.