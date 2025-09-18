Prezes NBP wyróżniony przez Solidarność

Prezes NBP prof. Adam Glapiński został uhonorowany wyróżnieniem z okazji jubileuszu 45-lecia NSZZ „Solidarność”. Przyznana statuetka jest wyrazem wdzięczności za „wkład w budowanie wspólnoty opartej na solidarności i odpowiedzialności” – napisano w uzasadnieniu.

Podczas uroczystości z okazji jubileuszu i otwarcia poświęconej mu wystawy w Centrum Pieniądza NBP prof. Adam Glapiński powiedział m.in.: „Solidarność” była czymś wyjątkowym w skali światowej […], bo w rzeczywistości to był ruch narodowo-wyzwoleńczy. On niósł ze sobą wszystkie możliwe wolności: osobiste, wolności słowa, wolności twórczości, wolności naukowej, wolności związkowej – co wtedy było najważniejsze jako punkt wyjścia – aż do niepodległości Polski […] Dzisiaj Polska rozwija się wyłącznie dzięki temu, że ludzie ciężko i wydajnie pracują, bo chcą, żeby ich rodziny dogoniły poziom zachodniej Europy.

Materiały prasowe NBP, oprac. sek

