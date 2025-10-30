Karol Nawrocki: dedykuję nagrodę tym, którzy wybrali wolność

Dedykuję tę nagrodę wszystkim tym, którzy 1 czerwca 2025 roku wybrali właśnie wolność - powiedział Karol Nawrocki w swoim przemówieniu przy odbieraniu nagrody Człowieka Wolności tygodnika „Sieci”. Jak dodał: „Mamy w naszej przyszłości do wygrania wolność naszej ukochanej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej”.

W dniu 29 października w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezydent Karol Nawrocki został uhonorowany prestiżową nagrodą Człowieka Wolności. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, wagę wspólnego działania na rzecz wolności, ale również przypomniał, jak ważna jest nasza niezłomność w dążeniu do wolności, która nie jest czymś, co można raz na zawsze osiągnąć

Niosę w sobie zobowiązanie wobec tych wszystkich ludzi, którzy szli ze mną i w Muzeum II Wojny Światowej i w Instytucie Pamięci Narodowej. Burzyłem z nimi sowieckie pomniki i budowałem kolejne pomniki polskich bohaterów. Tę nagrodę Człowieka Wolności, choć jest to nagroda indywidualna i osobista, chcę zadedykować wszystkim tym, którzy nigdy mnie nie opuścili i zawsze byli ze mną. To wszystko dzięki nim było możliwe. To jest wasza nagroda, drodzy państwo. Ale dedykuje tę nagrodę także wszystkim tym, którzy 1 czerwca 2025 roku wybrali właśnie wolność - powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że wynik wyborów prezydenckich to ogromny sukces wielu osób, które nie uległy manipulacjom i propagandzie środowisk lewicowo-liberalnych.

Nie ulegli propagandzie, kłamstwom, nie ulegli stereotypom, które powielano, abym przegrał te wybory prezydenckie. Dziękuję wam wszystkim za to wielkie wsparcie. Dziękuję drodzy państwo tygodnikowi „Sieci”, telewizji wPolsce24, dziękuję kapitule tej nagrody, bo także dzięki wam, stoję tu dzisiaj jako prezydent Polski i w istocie człowiek wolności, a to dla mnie bardzo ważna nagroda. Dziękuję wszystkim ludziom wolności za to, że dzisiaj mogę przyjąć tą nagrodę - mówił Karol Naworcki.

Prezydent wyjaśnił, czym dokładnie jest nasza wolność i dlaczego ma ona tak wielką wartość.

Dzisiaj ja, jako prezydent Polski, chcę powiedzieć wszystkim Polkom i chcę powiedzieć Polakom: my wszyscy od wieków i mam wielką nadzieję także na wieki, jesteśmy wezwani do wolności. To także udowodniliśmy 1 czerwca 2025 roku i ta nasza wolność, wolność polska wypływająca z wartości chrześcijańskich, jest wolnością, która jest naszym wielkim narodowym kapitałem. Jest wolnością, która może budować kolejne pokolenia Polaków. Jest wolnością daleką od tej krzykliwej, często aroganckiej, radykalnej wolności od wszystkiego i do wszystkiego. To nie jest nasze, to nie jest polskie. Nasza wolność jest budująca, nasza wolność jest konstruktywna i nasza polska wolność jest zawsze od wieków wolnością w odpowiedzialności. Wolnością w odpowiedzialności za narodową wspólnotę, wolnością w odpowiedzialności za drugiego człowieka - mówił prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent przypomniał, że o naszą wolność należy nieustannie zabiegać i nie możemy zapominać, jak łatwo jest ją stracić.

Mamy w naszej przyszłości do wygrania wolność naszej ukochanej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej. Ale tak, musimy tam się bić o naszą wolność i o naszą niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do para państwa, któremu na imię Unia Europejska. My chcemy, żeby Polska była Polską w ramach Unii Europejskiej. Moi kochani przyjaciele, drodzy widzowie, drodzy czytelnicy tygodnika „Sieci”: mamy też do zdobycia naszą wolność. w budowie wielkich idei, wielkich inwestycji, które musimy zrealizować i które zacząłem realizować już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego bardzo proszę wszystkich państwa o to, żebyśmy każdego dnia, każdego tygodnia i miesiąca dbali o naszą wolność, niepodległość, suwerenność Rzeczpospolitej, nasz rozwój i nasze ambicje. Nasza historia pokazuje, że w każdej dekadzie i w każdym wieku wiele może się wydarzyć. Niech żyje wolność, niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita Polska - zakończył Karol Nawrocki.

wpolsce24, jb

