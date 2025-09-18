Putin zdradził, ilu Rosjan walczy na Ukrainie

Przywódca Rosji Władimir Putin oznajmił w czwartek, podczas spotkania z parlamentarzystami, że na froncie wojny z Ukrainą jest ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy – przekazała agencja AFP.

Agencja przypomniała, że od początku inwazji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 r., Rosja mobilizuje ogromne liczby żołnierzy, ponosząc zarazem na froncie kolosalne ludzkie straty.

Prezydent Rosji Władimir Putin na Kremlu na spotkaniu z parlamentarzystami, 18 września 2025 / autor: PAP/EPA/MIKHAIL SINITSYN / SPUTNIK

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że Rosja traci na polu walki średnio 1140 żołnierzy dziennie, w tym 975 to ofiary śmiertelne.

W maju telewizja BBC podała, na podstawie obliczeń rosyjskich niezależnych portali Mediazona i Meduza oraz rosyjskiej redakcji BBC, że w 2024 r. na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło co najmniej 45 287 rosyjskich żołnierzy, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku inwazji.

