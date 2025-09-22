Tani dolar bije w eksport żywności
Ubiegłotygodniowa decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej o obniżce stóp procentowych osłabiła dolara. Za jednego trzeba dziś zapłacić zaledwie 3,58 zł – to najniższy poziom od 2018 roku. Z jednej strony to dobra wiadomość dla importerów, z drugiej – poważny problem dla eksporterów żywności.
Silne euro i mocny złoty sprawiają, że unijne towary są mniej konkurencyjne cenowo, co szczególnie uderza w rolnictwo, gdzie koszty transportu i frachtu są bardzo wysokie.
Sprzedaż zagraniczna miękkiej pszenicy z krajów Wspólnoty spadła w minionym roku o ponad jedną trzecią, a w pierwszych jedenastu tygodniach nowego sezonu obniżyła się o kolejne 34 proc. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Jedynie kukurydza trzyma się mocno, osiągając wzrost eksportu o 13 proc. Mocny złoty i euro obniżają konkurencyjność zbóż wobec tańszych dostaw z Rosji i Ukrainy, co pogłębia spadki cen w kraju.
GS
