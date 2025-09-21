Bruksela wdroży cyfrowy szlaban dla firm z USA?

UE planuje wykluczyć największe firmy technologiczne, takie jak Apple, Meta, Google i Amazon, z nowego systemu wymiany danych finansowych - poinformował „Financial Times”. Decyzja ma chronić europejską „suwerenność cyfrową” oraz zwiększyć konkurencyjność banków wobec globalnych platform.

System FiDA (Financial Data Access) ma umożliwić firmom trzecim dostęp do danych banków i ubezpieczycieli w celu tworzenia innowacyjnych usług finansowych, takich jak doradztwo finansowe czy aplikacje do zarządzania wydatkami i oszczędnościami. Początkowo regulacja miała zwiększyć kontrolę konsumentów nad własnymi danymi i ułatwić dostęp do nowoczesnych produktów finansowych.

Jednak, jak podaje „FT”, europejski sektor bankowy i ubezpieczeniowy sprzeciwia się pełnemu otwarciu rynku dla największych firm technologicznych. Firmy te, według branży, mogłyby wykorzystać wrażliwe dane klientów w sposób, który wzmacnia ich dominującą pozycję i ogranicza konkurencję tradycyjnych instytucji finansowych.

Podobne stanowisko zajęły Parlament Europejski i Komisja Europejska, a wsparcie w negocjacjach udzieliły m.in. Niemcy.

W dokumencie przesłanym do innych państw członkowskich, do którego dotarł „Financial Times”, niemiecki rząd argumentuje, że wykluczenie amerykańskich gigantów technologicznych „promuje rozwój europejskiego ekosystemu finansowego, gwarantuje równą konkurencję i chroni cyfrową suwerenność konsumentów”.

Negocjacje nad ostatecznym tekstem regulacji wchodzą w ostatnią fazę i mają zakończyć się jesienią. Potencjalne wykluczenie firm technologicznych może nasilić napięcia transatlantyckie. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził wprowadzeniem taryf odwetowych wobec państw, które – jego zdaniem – dyskryminują amerykańskie firmy.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejna żółta kartka dla działań Tuska i Domańskiego

Pendolino z Gdyni aż do Zakopanego

Gotówka tarczą obronną dla Polski w czasach wojny hybrydowej

»»Władza Donalda Tuska walczy z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim – oglądaj w telewizji wPolsce24