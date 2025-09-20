„Repolonizacja Tuska - infrastruktura w obcych rękach”

Polskie konsorcjum kwestionuje decyzję o przekazaniu obsługi terminalu w Gdyni zagranicznemu operatorowi i domaga się wyjaśnień dotyczących przebiegu przetargu – podaje portal obserwatorlogistyczny.pl

Nowoczesny terminal promowy w Gdyni, zbudowany za publiczne pieniądze, został przekazany na wyłączność do 2032 roku szwedzkiemu operatorowi Stena Line. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje, ponieważ w przetargu startowało także polskie konsorcjum Polsca, w którego skład wchodzą m.in. Polska Żegluga Morska (PŻM), Unity Line i Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) , które – jak twierdzi – zaproponowało korzystniejsze warunki finansowe i posiada odpowiednie zaplecze do obsługi terminalu – pisze portal obserwatorlogistyczny.pl.

Sprawa trafiła do odwołania, a w branży morskiej narastają pytania o transparentność procesu oraz realne wsparcie państwa dla krajowych firm.

Sasin: Tak wygląda ‘repolonizacja’ w wydaniu Tuska

Terminal w Gdyni zbudowany za polskie pieniądze, a władza oddaje go Szwedom do 2032 roku. Polskie firmy z lepszą ofertą zostały odrzucone - komentuje doniesienia Jacek Sasin, poseł PiS, były wicepremier i minister aktywów państwowych.

Tak wygląda ‘repolonizacja’ w wydaniu Tuska – polska infrastruktura w obcych rękach, a krajowe spółki spychane na margines. Niesłychane, jak oni są zaprogramowani, by zamiast polskich firm wspierać zagraniczne

»» Więcej o sprawie terminala w Gdyni czytaj na portalu obserwatorlogistyczny.pl w publikacji Terminal promowy w Gdyni oddany w ręce zagranicznego operatora. Polskie konsorcjum złożyło odwołanie

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kolejna żółta kartka dla działań Tuska i Domańskiego

Pendolino z Gdyni aż do Zakopanego

Gotówka tarczą obronną dla Polski w czasach wojny hybrydowej

»»Władza Donalda Tuska walczy z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim – oglądaj w telewizji wPolsce24