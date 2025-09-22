Koniec z wyjazdami na szparagi?!

Jeszcze niedawno wiosną tysiące Polaków jechało do Niemiec czy Holandii, by zarobić na zbiorach szparagów. Dziś ta epoka dobiega końca – nie przez niższe stawki, ale za sprawą technologii. Pewna holenderska firma, po ośmiu latach testów, wprowadziła na rynek robota, który w godzinę potrafi zebrać do sześciu tysięcy szparagów, a w sezonie nawet 80 ton.

Jeśli na hektarze pracowała kiedyś kilkunastoosobowa brygada, teraz wystarczy jedynie operator z pilotem. Maszyna – długa na sześć metrów i szeroka na 2,4 metra – jest zwrotna, lekka dla gleby i zdalnie sterowana. Najważniejszy pozostaje jednak system zbioru. 12 ramion z modułami w kształcie kubków, wspieranych przez kamerę współpracującą ze sztuczną inteligencją, błyskawicznie chwyta i odcina dojrzałe pędy. To odpowiedź na narastający brak rąk do pracy, który szczególnie ujawniła pandemia.

