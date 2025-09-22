Wysokie poparcie dla przywrócenia obowiązkowego poboru
50,5 proc. badanych chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 40,6 proc.
Respondentom zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.
Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 21 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.
Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 28,2 proc., a „zdecydowanie nie” - 12,4 proc.
Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub „trudno mu powiedzieć”.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
PAP, sek
