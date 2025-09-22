Przedsiębiorcy pozostają ostrożni i pesymistyczni

We wrześniu ogólny wskaźnik klimatu koniunktury w większości sektorów gospodarki pozostaje ujemny, co potwierdza „ostrożność i pesymizm przedsiębiorców” - uważa główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Dodał, że mimo to dane nie zapowiadają „trzęsienia ziemi ”na rynku pracy.

We wrześniu br. w większości badanych sektorów gospodarki sygnalizowana jest stabilizacja lub pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.

W ocenie głównego ekonomisty Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki wrześniowe wyniki badania koniunktury potwierdzają, że gospodarka znajduje się w fazie „ostrożnego odbicia” po słabszych kwartałach, ale dynamika poprawy nastrojów „pozostaje ograniczona”.

Zdaniem ekonomisty „najsłabiej” radzi sobie budownictwo i część branż przemysłowych, podczas gdy handel „stopniowo stabilizuje się” wraz z poprawą nastrojów konsumentów i utrzymującą się wysoką konsumpcją.

Rynek pracy wykazuje znaczną odporność

„Rynek pracy, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego, wykazuje znaczną odporność – co w średnim terminie ogranicza ryzyko gwałtownego pogorszenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Nie widać w danych miękkich, aby rynek pracy czekało w najbliższym czasie trzęsienie ziemi” - uważa Zielonka.

Zwrócił uwagę, że dane GUS nie obejmują całości gospodarki, jednak mogą być pewnym przybliżeniem tego, co może się zdarzyć.

Wskazał, że z pogłębionych pytań ankiety GUS wynika, że zdecydowana większość firm planuje w najbliższych trzech miesiącach utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie – w przetwórstwie przemysłowym deklaruje to 81,5 proc. przedsiębiorstw, w budownictwie 84,8 proc., a w handlu hurtowym i detalicznym odpowiednio 86,1 proc. i 82 proc.

Zdaniem eksperta odsetek firm rozważających redukcje etatów jest niski (10–13 proc.), a plany zwiększania zatrudnienia sygnalizuje tylko niewielka grupa ankietowanych (2–8 proc.).

Wskaźnik klimatu koniunktury poniżej zera

Zauważył on, że we wrześniu ogólny wskaźnik klimatu koniunktury w większości badanych sektorów gospodarki pozostaje ujemny, co w jego opinii potwierdza utrzymującą się „ostrożność i pesymizm przedsiębiorców”.

Dodał, że w przetwórstwie przemysłowym wskaźnik wyrównany sezonowo wyniósł –6,6 pkt wobec –7,4 pkt miesiąc wcześniej, co oznacza lekką poprawę, ale wciąż pozostaje on istotnie poniżej średniej długookresowej (+0,5 pkt). Zielonka ocenił, że **sytuacja w budownictwie również „nie napawa optymizmem”. „Wynik –5,9 pkt wciąż świadczy o słabej aktywności inwestycyjnej, a oceny prognostyczne pogorszyły się względem sierpnia” - stwierdził ekspert.

„Handel hurtowy i detaliczny odnotował wartości bliskie zera (odpowiednio –0,3 pkt w hurcie i nieco niższe w detalu), co wskazuje na stabilizację popytu wewnętrznego, choć bez wyraźnego przyspieszenia” - przyznał.

PAP, sek

