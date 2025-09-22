Umowa Brukseli z Indiami zabije unijne rolnictwo?

Komisja Europejska chce jeszcze w tym roku zakończyć negocjacje handlowe z Indiami. Porozumienie otworzyłoby unijny rynek na tamtejsze mięso, drób i produkty mleczarskie. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego alarmuje: to nie tylko konkurencja cenowa, ale także ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Mnożą się głosy, że zawarcie umowy w obecnym kształcie byłaby równoznaczne z wyrokiem śmierci dla unijnego rolnictwa. Zapewne nie stałoby się to z dnia na dzień, ale w perspektywie kilku, maksymalnie kilkunastu lat.

Indie wyprzedziły Chiny

Kilka miesięcy temu liczba mieszkańców Indii przekroczyła populację Chińczyków. Kraj stał się tym samym największym rynkiem zbytu na świecie, którego znaczenie w światowej gospodarce sukcesywnie rośnie. W 2024 roku import produktów rolno-spożywczych z Indii wart był niemal trzy miliardy dwieście milionów euro, przy sześciokrotnie niższym eksporcie z Unii Europejskiej.

Gdzie nie spojrzeć tam rekord

Jak pisze portal topagrar.pl, Indie dysponują rekordowo dużymi stadami bydła na świecie. Wolumenowo są czwartym eksporterem wołowiny i siódmym największym producentem drobiu w skali globu. Niepokój budzi też możliwość przerzutu przez ten kraj do Europy rosyjskiej wieprzowiny oraz pomysł Brukseli, by nadać tamtejszym produktom certyfikaty jakości równorzędne z europejskimi oznaczeniami geograficznymi. Dla europejskich rolników umowa handlowa z Indiami może okazać się groźniejsza niż porozumienie z krajami Mercosur.

Źródło: topagrar.pl

Oprac. GS, Wiadomości Agro wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto: pierwsza linia przetrwania

„Uśmiechnięty” Orlen po cichu wraca do projektu Obajtka

„Repolonizacja Tuska - infrastruktura w obcych rękach”

»» Sławomir Nowak niewinny? Sąd i prokuratura zgodnie umarzają, bo brak… dowodów – oglądaj w telewizji wPolsce24